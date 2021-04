Desaparece una taxista venezolana en Georgia y temen que fue secuestrada

Atlanta (GA), 22 abr (EFE News).- Los familiares de una taxista venezolana pidieron este jueves la ayuda de la comunidad hispana de Georgia para dar con el paradero de la mujer, que temen fue secuestrada luego de desaparecer a finales de la semana pasada.

Rossana Delgado, de 37 años, fue vista la última vez en un centro comercial latino en la localidad de Chamblee, en el noreste de Atlanta, donde las cámara de vigilancia la captaron junto con otra hispana, cuya identidad se desconoce, dijo su esposo, Yhony Castro, quien hizo un llamado desesperado para encontrarla.

“Todos estamos destrozados… No sé si la están drogando, no sé si la están obligando a hacer cosas, no sé qué puede estar pasando”, declaró Castro visiblemente afectado por la desaparición de Delgado, quien tiene los ojos verdes, cabello rubio, pesa aproximadamente 130 libras y mide 5’5, según la descripción facilitada.

Poco antes de desaparecer, Delgado dijo que su esposa le comentó que estaba haciendo una carrera con el taxi a Plaza Fiesta y que luego no supo más de ella, por lo que asegura fue a buscarla a ese centro comercial y posteriormente, tras no encontrarla, presentó una denuncia ante varias autoridades locales.

El esposo de la taxista señaló que pudo rastrear la señal del celular de Delgado y desesperado acudió al sitio que le marcaba el GPS y encontró dos mascarillas con sangre, por lo que teme que fue secuestrada.

El auto que conducía Delegado, un Ford Focus rojo del año 2017, con la matrícula RUZ0932, también está desaparecido, de acuerdo con Delgado.

“Amigos tuiteros que estén viviendo en USA. Mi hermana está desaparecida desde el viernes sin motivos aparente de su parte… estoy desesperada”, escribió en su cuenta de Twitter la hermana de Delgado, quien se identifica solo como @Marieleja.

La Oficina del Sheriff del condado de Barrow, que no ha revelado detalles del caso, solicitó la ayuda del público para localizar a la madre hispana, de acuerdo con el National Center For Missing and Endangered.