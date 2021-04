H.E.R. deja sin Óscar a Laura Pausini

Los Ángeles (EE.UU.), 25 abr (EFE).- La cantante H.E.R. ganó esta noche el Óscar a la mejor canción por su tema "Fight for You" de la cinta "Judas and the Black Messiah", un premio al que también aspiraba Laura Pausini por "Io Sí (Seen)".