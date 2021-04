Tenores mexicanos forman parte de la oferta virtual de la Ópera de Dallas

Houston (TX), 26 abr (EFE News).- La Ópera de Dallas (Texas) busca popularizar el género de música teatral con el lanzamiento este lunes de una nueva plataforma de descarga de videos y producciones dirigidas a todas las audiencias con contenido también en español y la actuación de renombrados tenores mexicanos.

El portal ofrece entre otros contenidos para adultos y niños producciones como el original "The Heart of the Song" (El Corazón de la Canción), en español e inglés, con la presentación y actuación de los tenores mexicanos Javier Camarena, Rolando Villazón y David Lomelí a partir del 25 de mayo de este año.

También incluye "That which we love" (Eso que amamos), con la aclamada mezzosoprano estadounidense Isabel Leonard, y "Vanished" (Desaparecido), un filme en 3 partes con la actuación estelar del contratenor John Holiday y el tenor Rusell Thomas.

De acuerdo con la organización, fundada en 1957, la idea es redefinir los contenidos digitales al tiempo que preservan las grandes tradiciones de la ópera en vivo, y promocionar conversaciones musicales de temas operísticos y series presentadas por artistas creadas especialmente para una audiencia virtual a través del portal thedallasopera.tv.

La Ópera de Dallas inició las proyecciones de conversaciones musicales y episodios originales el año pasado en plena pandemia y desde entonces han aglomerado producciones como series presentadas por los mismos artistas donde destacan sus intereses y carreras con la audiencia virtual.

Ian Derrer, de la Ópera de Dallas, recalcó que no solo ofrecerán descargas continuas de videos de producciones escenificadas previamente filmadas, sino también de contenido producido exclusivamente para un público "ávido de este género" disponible las 24 horas del día.

Por su parte, David Lomelí, consultor artístico con La Ópera de Dallas, señaló en un comunicado que la falta de funciones en vivo por la pandemia destapó el interés por contenidos de calidad en línea y apuestan por llegar especialmente a los espectadores de 18 a 34 y de 34 a 45 años de edad, que están conectados en línea por más de 10 horas al día.

De acuerdo con datos proporcionados por La Ópera de Dallas, en marzo de 2020 su portal de internet tenía cerca de 2.000 vistas únicas, pero creció exponencialmente a más de 150 millones al día de hoy en su canal virtual a través de la red social Facebook.

Según Lornelí, el modelo de descargas continuas tendrá un alcance aún mayor en los próximos meses luego del lanzamiento de los contenidos que se encuentran en el portal de La Ópera de Dallas, que tendrá un costo mensual con un período de prueba gratuita de siete días.