Lanzan campaña por salud emocional de jóvenes de minorías basada en la música

Nueva York, 29 abr (EFE News).-.Una campaña nacional lanzada este jueves y dirigida a comunidades latinas y afroamericanas ha echado mano del poder de la música para ayudar a padres y cuidadores con el bienestar emocional de sus hijos adolescentes.

"Sound It Out" es la campaña creada por Ad Council y Pivotal Ventures, que acompañada por un disco con música de los raperos KAMAUU y Tobe Nwigwe, las cantantes de pop Lauren Jauregui, de origen cubano, y Empress Of (Loreley Rodríguez), de ascendencia hondureña, busca iniciar conversaciones significativas con los menores de escuela intermedia.

Las canciones estarán disponibles en todas las principales plataformas de “streaming” y en el sitio web de la campaña "EscuchandoSentimientos.org", que también ofrece recursos gratuitos aprobados por expertos para guiar las conversaciones entre niños, padres y cuidadores.

Las canciones, vídeos y recursos estarán disponibles en inglés y español.

De acuerdo con el comunicado la campaña, una colaboración entre la organización Ad Council y Pivotal Ventures, una empresa de inversión e incubación creada por Melinda Gates, llega en un momento en que muchos jóvenes luchan contra el aislamiento y el estrés causados por la pandemia, además de las presiones normales del crecer.

"Sound It Out" pone énfasis en llegar a los padres y cuidadores en las comunidades afroamericanas e hispanas que a menudo enfrentan el trauma adicional del racismo sistémico y mayores desafíos para acceder al apoyo que necesitan, destaca el comunicado.

Los artistas participaron en conversaciones íntimas con niños de escuela intermedia y sus cuidadores, facilitadas por expertos en salud mental, y tradujeron las emociones y experiencias de los chicos en canciones.

Actualmente existe una crisis de salud mental entre la juventud de Estados Unidos. El periodo de transición de la adolescencia marca un momento crítico para que padres y cuidadores involucren a sus niños en conversaciones sobre su bienestar emocional, señala el comunicado, que cita datos del Instituto Nacional de Salud Mental.

Según esos datos, más de la mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años.

También señala que de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) la tasa de suicidios casi se triplicó entre jóvenes de 10 a 14 años entre 2007 y 2017.

Un análisis de los CDC muestra que la proporción de visitas a salas de emergencias por problemas de salud mental, como pánico y ansiedad, aumentó en 31 % entre adolescentes de 12 a 17 años durante la pandemia, lo que indica los efectos negativos del aislamiento social.

"El proyecto Sound it Out es un trabajo de amor, basado en una cuidadosa consideración de los matices culturales relevantes para las familias negras y latinas y dirigido por un equipo con un profundo compromiso de lograr que la conversación sea correcta", dijo la psicóloga Alfiee Breland-Noble, fundadora de la organización sin fines de lucro AAKOMA Project.

Los anuncios de servicio público de la campaña estarán en todo el país y Facebook, Pinterest, TikTok y ViacomCBS están entre las plataformas que la apoyarán.

"Las conversaciones con los jóvenes sobre su salud emocional y su bienestar pueden ser difíciles pero son de importancia crítica, especialmente durante una pandemia que ha dejado a muchos sintiéndose aislados y solos", dijo por su parte la doctora Renee Wittemyer, directora de estrategia de programas e inversión de Pivotal Ventures.