Líderes presionan en Arizona en favor de colegiaturas justas para “soñadores”

Phoenix (AZ), 29 abr (EFE News).- Más de 130 líderes empresariales, religiosos y cívicos firmaron una carta instando al líder de la Cámara de Representantes de Arizona, Russell “Rusty” Bowers, a llevar a votación “lo más pronto posible” la propuesta para incluir en la boleta electoral de 2022 la ley que permitiría a los “soñadores” acceder a colegiaturas universitarias a los mismos costos que se ofrecen a los residentes del estado.

“La propuesta SCR 1044 está completamente congelada. Fue aprobada por el Senado y ya pasaron las fechas límite en que se podía ir por un proceso de comité. Ahora es responsabilidad del líder de la Cámara traer el proyecto a votación”, afirmó a Efe Reyna Montoya, directora de Aliento en Arizona.

Ante el temor de que no se baje a piso para ser votada antes de junio y tengan que repetir el proceso desde el principio, varias organizaciones decidieron este jueves mandar la misiva al republicando Bowers “para que sienta la presión de las personas que apoyan esta medida”.

La iniciativa pretende solicitar a los votantes que permitan a los residentes de Arizona inscritos en el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) o sin estatus migratorio regular calificar para obtener las colegiaturas estatales en colegios comunitarios y universidades estatales.

Actualmente, los estudiantes indocumentados y beneficiarios de DACA en Arizona deben pagar matrículas tres veces más altas que los residentes, lo que imposibilita a muchos jóvenes estudiar una carrera universitaria.

“Queremos que haya acción, que no la dejen morir. Si no la votan no podrá ser aprobada. Así mueren muchas legislaciones: no deciden agendarlas y mueren en esta temporada. No queremos que esta lucha quede estancada”, declaró Montoya.

Explicó que este proyecto fue presentada a principios de febrero de 2021 por el senador estatal republicano Paul Boyer y está copatrocinada por la representante republicana Michelle Udall y aprobada a principios de marzo por el Senado estatal.

En la carta, el representante Joel John, también republicano, detalla que “los soñadores son una fuerza laboral educada y esencial para el futuro del estado”.

“Es una victoria para nuestra economía cuando creamos otro graduado universitario”, abundó.

Montoya aclaró que decidieron “meter presión” con los líderes para que aceleren la votación, “para que se den cuenta de que a las personas en Arizona sí les interesa votar esta ley”.

Miles de estudiantes indocumentados fueron afectados por la Propuesta 300, que prohíbe que cualquier persona que viva en Arizona sin un estatus migratorio legal reciba beneficios públicos.

Montoya mencionó que aproximadamente 2.000 estudiantes indocumentados y beneficiarios de DACA se gradúan del bachillerato de Arizona cada año, y de aprobarse esta ley permitiría a los estudiantes pagar una tarifa justa por su educación universitaria.

“Con este paso Arizona toma una nueva dirección. Vimos como demócratas y republicanos pudieron unirse y trabajar de forma bipartidista para que los estudiantes puedan cumplir sus sueños de sacar adelante la educación”, manifestó.

La propuesta SCR 1044 fue aprobada por el Senado mediante una votación de 17 a 13 y pretende proporcionar el costo de la matrícula estatal a todos los estudiantes que se gradúen del bachillerato en Arizona, independientemente de su situación migratoria.

Si es aprobada por la Cámara de Representantes será puesta a votación en las boletas electorales de 2022.