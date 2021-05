Una delegación de zapatistas emprende una travesía marítima rumbo a Europa

Isla Mujeres (México), 2 may (EFE).- La delegación de siete integrantes del "Escuadrón 421" del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) zarpó este domingo a bordo del barco de bandera alemana "La Montaña" desde Isla Mujeres, en el estado de Quintana Roo, Caribe mexicano, y espera llegar en junio al puerto de Vigo, en España.

Después emprenderán una gira por más de 20 países de Europa, donde fueron invitados por diferentes organismos y ONG europeas con la idea de intercambiar ideas sobre la manera de afrontar "la desigualdad derivada del sistema económico y social capitalista".

La expedición, llamada "Travesía Por La Vida. Capítulo Europa", tenía programada para el 3 de mayo la salida desde Isla Mujeres, pero organizadores del evento señalaron que debieron adelantarla por cambios en las condiciones metereológicas de la zona.

Antes de llegar a Isla Mujeres, la caravana zapatista recorrió cerca de 1.000 kilómetros desde Chiapas, de donde salieron el pasado lunes, haciendo algunas escalas en el estado de Yucatán para reunirse con grupos indígenas.

Los siete integrantes de la delegación zapatista, 4 mujeres, 2 hombres y 1 representante de la comunidad LGTB, por eso es el Escuadrón 421, subieron a "La Montaña" desde el viernes pasado y parte de la delegación indígena que viajó con ellos los acompañó esos días en el barco, pero hoy descendieron con todas sus pertenencias.

A los siete integrantes los acompañan cinco marineros, de Alemania y Colombia, como tripulación.

Mientras el barco zarpaba, desde el muelle donde fue despedida la delegación zapatista, el subcomandante Moisés habló sobre el objetivo del viaje.

A DESPERTAR

"Vamos a despertar, sabemos que el capitalismo nos tiene invadidos en el mundo y sabemos que hay alguien en Europa y podemos entendernos con ellos, por eso vamos", señaló.

"El mayor reto, la lucha por la vida, porque si no nos organizamos mujeres y hombres, tanto del campo y de la ciudad, nos van a destruir y lo que nos va a destruir es el capitalismo, esos son los que no respetan a la madre naturaleza, nosotros no hemos dañado a la madre tierra, el capitalismo sí", agregó Moisés.

"De México no voy a hablar porque no sólo ahí está el capitalismo, el capitalismo está en el mundo, en México ya sabemos cómo está, nosotros queremos saber más cómo están los otros mundos, queremos escuchar, queremos compartir, para saber cómo están, para aprender, porque son distintas las formas cómo nos tiene el capitalismo", dijo.

El dirigente zapatista sostuvo que esta gira es para "sembrar vida" y tiene la intención de que la gente del campo y de las grandes ciudades despierte.

"La vida la tiene la madre tierra y todos tenemos que luchar, hay que organizarse y defenderla, pero todos juntos, tanto del campo y la ciudad porque de la madre tierra viene todo lo que comemos, aunque están en la ciudad, aunque están en los 30 o 40 pisos, vivimos del aire, del oxígeno y del agua, vivimos de la alimentación", expuso.

Este domingo llegaron hasta el muelle donde estaba anclado "La Montaña" integrantes del Consejo Nacional Indígena y representantes de organismos de Derechos Humanos que vigilaron de cerca el trayecto de la caravana que acompañó a la delegación.

EL ORIGEN DEL EZLN

El actual movimiento zapatista surgió el 1 de enero de 1994 en el sureño estado de Chiapas con el levantamiento de un grupo de indígenas armados liderados por el subcomandante Marcos.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se dio a conocer el mismo día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado por Canadá, Estados Unidos y México, y constituyó todo un acontecimiento internacional.

Como grupo guerrillero, los zapatistas pretendían luchar contra el entonces presidente de México Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

Como movimiento político, los zapatistas son ahora muy críticos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y con el viaje a Europa pretenden dar a conocer sus reivindicaciones de mayor autonomía ante el Gobierno mexicano.