Organización hemisférica denuncia grave golpe a la democracia en El Salvador

Miami, 3 may (EFE News).- El Frente Hemisférico por la Libertad, una organización compuesta por representantes de partidos políticos y de organizaciones no gubernamentales, congresistas, ex diplomáticos y académicos de 15 países, denunció este lunes "los graves golpes dados a la democracia en El Salvador".