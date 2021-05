C. Tangana, Love of Lesbian y Natalia Lafourcade, entre los invitados al LAMC

Los Ángeles, 4 may (EFE News).- C. Tangana, Love of Lesbian, Natalia Lafourcade, Elvis Costello, Mon Laferte y Khea son algunos de los artistas que participarán esta semana en la Latin Alternative Music Conference (LAMC), uno de los encuentros más importantes para la industria musical en español.