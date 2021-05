Melinda Gates ya buscaba abogados para divorciarse de Bill Gates en 2019

San Francisco (CA), 10 may (EFE News).- Melinda Gates llevaba desde 2019 buscando y consultando abogados para divorciarse de su marido, Bill Gates, aunque el anuncio de la ruptura no se produjo hasta la semana pasada, publicó este lunes el diario The Wall Street Journal (WSJ).