Latino que mató a familia latina lo hizo por no recibir invitación a fiesta

Denver (CO), 11 may (EFE News).- Teodoro Macías asesinó a balazos el domingo pasado a seis miembros de una familia latina, incluyendo a su exnovia, en represalia por no haber sido invitado a una fiesta de cumpleaños que se celebraba en la vivienda, indicaron este martes las autoridades policiales de Colorado Springs, donde sucedió la masacre.