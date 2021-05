Consejo de Seguridad celebrará reunión abierta sobre Oriente Medio el domingo

Naciones Unidas, 13 may (EFE News).- El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el próximo domingo una reunión abierta sobre la situación en Oriente Medio, ante la grave escalada de violencia entre israelíes y palestinos, anunciaron fuentes diplomáticas.

"El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá para debatir sobre la situación en Israel y Gaza el domingo", anunció en Twitter la embajadora de EE.UU. ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, quien dijo que la nación a la que representa "seguirá activamente involucrada en la diplomacia al más alto nivel para tratar de reducir tensiones".

El Ejército israelí inició la noche de este jueves un intenso bombardeo desde tierra y aire en la franja de Gaza en plena escalada bélica iniciada hace cinco días, mientras mediadores internacionales intentan detener lo que podría ser otra devastadora guerra si Israel aplica sus planes de una operación terrestre.

"Las fuerzas aéreas y terrestres del Ejército están atacando actualmente en la Franja de Gaza", informó la fuerza israelí sobre la mayor ofensiva lanzada desde el lunes, que hasta este jueves deja al menos 103 muertos en Gaza y 8 en Israel por disparos de cohetes de las milicias palestinas.

La misión de Noruega en Naciones Unidas, que fue quien solicitó la reunión del Consejo de Seguridad junto con Túnez y China, este jueves describió en las redes sociales la situación en Oriente Medio como "crítica", y pidió que "no se deje sufrir a civiles inocentes".

Por su parte, el embajador de China ante la ONU, Zhang Jun, que ocupa la presidencia de turno del Consejo de Seguridad, afirmó que su país está "profundamente preocupado" por la escalada de tensiones en el territorio palestino ocupado".

Se trata de la tercera reunión que celebraría este órgano de Naciones Unidas esta semana sobre el reciente aumento de tensiones entre israelíes y palestinos, después de las dos que tuvieron lugar a puerta cerrada, una el lunes y otra el miércoles.

El anuncio de la nueva sesión del Consejo de Seguridad se produce horas después de que EE.UU. bloqueara una reunión este viernes, para retrasarla unos días.

“Estamos dispuestos y apoyamos la discusión, una discusión abierta, en Naciones Unidas. Creo que estamos mirando a principios de la semana que viene. Esto espero que dé algo de tiempo para que la diplomacia tenga algún efecto y veamos si de hecho tenemos una verdadera desescalada”, señaló este jueves el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.

El Consejo de Seguridad de la ONU no se ha expresado oficialmente hasta ahora sobre la crisis, después de que EE.UU. no aceptase una propuesta circulada por otros miembros, defendiendo que no sería útil para rebajar la tensión, según fuentes diplomáticas.

Este tipo de declaraciones necesitan habitualmente la unanimidad de los quince Estados miembros del Consejo, donde Washington ha sido tradicionalmente el principal defensor de Israel.

La que es la peor escalada de violencia entre palestinos e israelíes de los últimos siete años se extiende ya por diferentes ciudades y el Ejército israelí movió este jueves más tropas a la frontera con Gaza para la operación terrestre dentro de la franja, mientras continúa el disparo masivo de cohetes de las milicias del interior del enclave y los bombardeos israelíes.