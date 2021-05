Estudiantes y músicos profesionales de Venezuela se unen en concierto virtual

Fotografía cedida por el Sistema Ravinia donde aparecen unos estudiantes de este programa musical, compuesto por alumnos de las Escuelas Públicas de Chicago y del vecino condado de Lake, mientras ofrecen la obra coral "We are El Sistema", compuesta por el maestro venezolano Raymundo Pineda. EFE/Sistema Ravinia /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS