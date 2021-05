Tigres del Norte viajan al pasado y presentan nuevos temas de su desenchufado

Miami, 15 may (EFE News).- Con el deseo de que, como dijeron a Efe, el público los escuchara de nuevo en vivo, Los Tigres del Norte publican "Lo que no escuchaste... MTV Unplugged", una reedición de aquel recital acústico grabado para el canal de cablel y que incluye ocho canciones que no se incluyeron en la versión original del disco de 2011.