136-121: Los Timberwolves derrotan a unos Mavericks con los ojos en el playoff

Ricky Rubio: "Esta temporada me ha ayudado muchísimo a crecer"

Redacción deportes, 17 may (EFE).- El español Ricky Rubio, de los Timberwolves, declaró a EFE que la difícil temporada, tanto para el equipo de Minesota como para él personalmente, le ha "ayudado a crecer muchísimo, como persona y como jugador".

Rubio, que inmediatamente antes del inicio de la temporada llegó a los Timberwolves tras ser transferido primero de forma inesperada de los Phoenix Sun a los Oklahoma City Thunder y pocas horas después al equipo de Minesota, reconoció que la situación no le ayudó y le costó adaptarse.

Pero también admitió que el haber superado todas las dificultades, le "ha ayudado a crecer muchísimo, como persona y como jugador también", explicó a EFE.

"Me ha ayudado a entender otras situaciones del juego a las que no estaba acostumbrado. También a estar en situaciones personales por la pandemia y romper muchas rutinas. Y eso no ayuda a un chico tan estructurado como soy yo, que sigue sus rutinas antes de los partidos. Se rompieron todas. Pero eso ha hecho que crezca y que entienda un poco más todo", explicó Rubio.

Tras el partido que los Wolves disputaron en la noche del domingo ante los Dallas Mavericks, y que los de Minesota ganaron con facilidad por 136-121, el entrenador de los Timberwolves, Chris Finch, explicó a los medios de comunicación la importancia que Rubio ha tenido en el equipo y especialmente en Anthony Edwards, un "rookie" que está destinado a convertirse en una de las grandes estrellas de la NBA.

Edwards, de 19 años de edad y que fue el número 1 del draft de 2020, es el principal candidato a hacerse con el título de "rookie" del año, tras mejorar de forma espectacular en la segunda mitad de la temporada.

Finch achacó a Rubio un papel clave en la explosión de Edwards, conocido popularmente como "Ant", que ante los Mavericks hizo 30 puntos, lo que supone que esta temporada, el novato de 19 años ha encestado más de 20 puntos en 36 partidos.

"El liderazgo de Ricky ha sido instrumental en el desarrollo de Ant. Siempre le está animando, siempre está hablando con él. Antes de que yo llegase ya habían desarrollado una conexión. (Rubio) ha estado al lado de Donovan Mitchell y Devin Booker. Ha visto el ascenso de este tipo de jugadores", declaró Finch.

"Sabe lo que puede transmitir a Ant para ayudarle. Ha sido un gran apoyo tanto fuera de la cancha como ante los medios de comunicación. Ricky ha estado jugando baloncesto a un gran nivel desde que tenía 15 años. Sabe lo que es ser joven y sobrellevar encima grandes expectativas", añadió Finch.

En ese sentido, Rubio dijo a EFE que ha sido su experiencia lo que le ha permitido jugar ese papel de modelo de Edwards. Rubio también recordó que cuando llegó a la NBA a finales de 2011, precisamente a los Timberwolves, fue uno de los cinco principales jugadores del draft.

"He tenido muy buenos ejemplos y líderes durante toda mi carrera, especialmente por ejemplo mi primer año con Elmer Bennett en el Joventut. Y así mucha gente que me ha acompañado. Es saber cómo hablar y desde, mi experiencia, saber compartirla. Aunque hay diferencias, yo también llegué aquí a Minesota entre los 5 principales del 'draft' y creo que puedo ayudar desde mi experiencia", añadió Rubio.