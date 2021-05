Tener padres con educación universitaria mejora logros académicos de latinos

Washington, 18 may (EFE News).- El 58 % de los latinos que han obtenido, al menos, un diploma de bachillerato tienen padre o madre con educación universitaria, pero solo 15 % de quienes no tienen ese antecedente familiar completan estudios superiores, según un informe que publica hoy el Centro Pew.