Muere un inmigrante tras el naufragio de un bote en San Diego

Los Ángeles, 20 may (EFE News).- Al menos una persona murió y una quincena fueron rescatadas del agua después de que un bote que supuestamente transportaba inmigrantes volcara frente a la costa californiana de La Jolla este jueves, dijeron las autoridades.

La pequeña embarcación fue divisada por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de San Diego pasadas las 5 am hora local (8 am ET).

Cuando los agentes se acercaron al bote observaron que varias personas se encontraban en el agua.

El equipo de salvavidas de San Diego acudió al lugar para ayudar con el rescate y afortunadamente algunas de las personas llevaban chalecos salvavidas.

Jeffrey Stephenson, supervisor de CBP en San Diego, confirmó al periódico San Diego Union Tribune que quince personas fueron rescatadas, después de que la embarcación se vio en problemas por las fuertes olas y no pudo llegar a la costa cerca de la Piscina Infantil en La Jolla.

CBP confirmó que uno de los ocupantes que viajaba en el bote murió en el lugar.

El teniente de salvavidas Ric Stell dijo al rotativo que rescataron del agua a una decena de personas y que el total de náufragos podría llegar a 18, incluidos algunos que pudieron llegaron la playa por su cuenta.

Al menos 10 personas necesitaron ser atendidas por los paramédicos, agregó Stell.

El lunes pasado 23 inmigrantes fueron rescatados de una embarcación interceptada cerca del vecino Sunset Cliffs y hace tres semanas, el 2 de mayo, tres inmigrantes murieron y más de 20 debieron ser trasladados a hospitales tras naufragar un bote en las aguas de San Diego.

En total viajaban más de 30 indocumentados en la embarcación, que quedó completamente destruida y sus restos alcanzaron la orilla.

La mayoría de los inmigrantes eran ciudadanos mexicanos.