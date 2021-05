Jóvenes inmigrantes se hacen pasar por menores de edad para quedarse en EEUU

Los Ángeles, 21 may (EFE News).- En la frontera sur de Estados Unidos, jóvenes inmigrantes están mintiendo sobre su edad y se hacen pasar por menores no acompañados para así tener más opciones de no ser expulsados hacia México, pero lo hacen sin saber que es un delito federal y las autoridades más pronto que tarde los suelen descubrir, complicando aun más la consecución de su "sueño americano”.