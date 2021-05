Los "Big Tree", imparables; suspense en Milwaukee; Doncic sorprende a los Clippers

Houston (EE.UU.), 22 may (EFE).- El protagonismo de los "Big Three" con los Brooklyn Nets ante los Boston Celtics no se hizo esperar y junto al suspense del duelo entre los Milwaukee Bucks y el Miami Heat, y las sorpresas que el base esloveno Luka Doncic dio a Los Angeles Clippers y los Portland Trail Blazers a los Denver Nuggets fue lo que dejó la jornada inaugural de los playoffs 2021 de la NBA.