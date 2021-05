Reprograman para septiembre el musical "In the Heights" en Puerto Rico

San Juan, 26 may (EFE News).- El musical "In the Heights", del artista de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, ha reprogramado sus fechas de presentación en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan del 16 al 26 de septiembre próximos, informó este miércoles la producción del espectáculo.