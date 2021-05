Antonio de la Vega cosecha los frutos tras apostar por el "streaming"

Ciudad de México, 26 may (EFE News).- De la serie "Club de Cuervos" a "¿Quién mató a Sara?", el actor mexicano Antonio de la Vega ha visto crecer las plataformas digitales por "streaming" desde dentro, pues a pesar de que el camino era incierto, apostó por esta nueva forma de producción de contenidos.

"Cuando hice 'Club de cuervos' nunca me imaginé que sería un cambio tan trascendental en la industria, sabía que era algo nuevo y sabía que las series eran algo por explorar, pero no me imagine la explosión que tendría el 'streaming'", confiesa en entrevista con Efe de la Vega.

Antonio ha sido parte de producciones que han causado un gran impacto en el ámbito audiovisual del mercado latino.

El actor comenzó su carrera en los escenarios teatrales y se dio a conocer con sus participaciones en telenovelas, siendo "El señor de los cielos" (2013) uno de sus trabajos más importantes, además de diversos trabajos en el cine.

Aunque en televisión abierta exploró el formato de las series como con "Los simuladores" (2008) o "Bienes raíces" (2010), fue hasta el 2015 que comenzó a probar suerte en plataformas digitales con el estreno de "Club de Cuervos", la primera serie mexicana de Netflix.

"Estamos en un momento dentro de la industria nacional e internacional muy importante, no tiene mucho tiempo que las plataformas explotaron y la diversidad de suscriptores y de gustos ha obligado a que se produzcan historias bien hechas", considera.

Además de las mencionadas, de la Vega también ha formado parte de producciones como "Un extraño enemigo" (2018), "Monarca" (2019) y actualmente "¿Quién mató a Sara?" (2021), todas series exitosas con fuertes discursos sociales.

AUMENTA EL MISTERIO DE "¿QUIÉN MATÓ A SARA?"

La llegada de Antonio a la serie "más exitosa de habla no inglesa" de la actualidad, "¿Quién mató a Sara?", fue una elección atinada de la que no se esperaba la aceptación que esta ha tenido.

"Yo creo que nadie de los que estábamos involucrados en esto lo imaginamos, porque como actor te atrae el guión y la historia, pero ha sido un éxito inesperado, yo creo que hasta ha sido sorpresa para Netflix", dice de la Vega sobre la serie que actualmente es la número uno en 63 países del mundo.

En esta segunda parte de la historia del asesinato de Sara, el actor interpreta a Abel, un hombre recluido en un hospital psiquiátrico que llegará a mostrar más piezas del oscuro rompecabezas y ampliará el espectro familiar de la joven.

"Es un personaje muy complejo que te exigen mucho como actor y que se presenta en esta época de la vida", apunta Antonio.

El reto mayor fue enfrentar la desinformación y humanizar a su personaje, por lo que además de una constante preparación actoral trató el tema de las enfermedades mentales con expertos para poder interpretar lo más real posible a Abel.

"Yo tenía una preocupación muy arraigada de no caer en estereotipos, en los lugares comunes o en imprecisiones. Busqué a un especialista y encontré cosas muy interesantes, y todo me exigió un trabajo interno muy amplio", asegura.

Aunque la serie no intenta aleccionar a nadie, Antonio considera que muchas personas podrán ver este tipo de enfermedades con otros ojos.

Además de ese proyecto, de la Vega está afinando detalles para trabajar por primera vez como productor, está próximo a estrenar la película "Animales humanos" y será parte de "Parientes a la fuerza", una serie de Telemundo.

"Ahí hago a un personaje banal con mucho dinero que le sucederán cosas que lo harán caer en un hoyo, y se dará cuenta de que hay cosas más importantes en la vida como la amistad, el amor y la familia", adelanta.