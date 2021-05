Sixers arrollan a Wizards; Jazz y Knicks logran sus primeros triunfos

Houston (EE.UU.), 27 may (EFE).- Los Philadelphia Sixers dieron la mejor imagen de equipo desde que comenzaron los playoffs y el resultado fue volver a ganar a los Washington Wizards en la eliminatoria de primera ronda de la Conferencia Este que dominan por 2-0 al mejor de siete.

Mientras que los Utah Jazz, el equipo con la mejor marca de la liga también presentaron una ataque equipo que les permitió conseguir su primer triunfo en los playoffs después de haberse visto sorprendidos en el primer partido de la eliminatoria de la Conferencia oeste ante los Memphis Grizzlies.

Lo propio que les sucedió a los New York Knicks en la Conferencia Este ante los Atlanta Hawks, a los que en el segundo vencieron y lograron su primer triunfo en playoffs desde la temporada del 2013 cuando ganaron 85-75 a los Indiana Pacers en el quinto partido de las semifinales, que al final perdieron al mejor de siete.

Antes de que llegasen los triunfos de Knicks y Jazz, los Sixers tuvieron al pívot camerunés Joel Embiid y el base australiano Ben Simmons con una aportación de 22 puntos cada uno y los guiaron al triunfo de 120-95 ante los Wizards.

Junto a Embiid y Simmons, el alero Joe Harris siguió con la inspiración encestadora que en el primer partido, y se mantuvo en la línea del nuevo "Big Three" al conseguir 19 puntos tras anotar 9 de 13 tiros de campo, con nueve rebotes.

Simmons también completó un gran partido en todas las facetas del juego al aportar nueve rebotes y ocho asistencias además de haber anotado 11 de 15 tiros de campo.

Mientras que el espectáculo individual de Wizards no era suficiente y perdían por 14 puntos al descanso, que hubiese sido mucho mayor de no haber sido por la inspiración encestadora del escolta Bradley Beal, que aportó 24 puntos con 11 canastas de 15 tiros de campo, pero sus 33 tantos finales no salvaron al equipo.

Tampoco la del base Russell Westbrook que repartió 11 asistencias y sacó 10 tiros libres, pero acertó solo 2 de 10 tiros de campo y anotó 10 puntos, además de capturar seis rebotes.

Pareció lastimarse el tobillo derecho a principios del último cuarto y fue objeto del lanzamiento de palomitas de maíz de un aficionados mientras bajaba por el túnel para ser atendido en el vestuario, lo que con razón lo enfureció.

No es algo que deba suceder, y mucho menos a un jugador lesionado, por lo que tuvo que ser sujetado por el personal de seguridad para evitar que se fuese directamente a buscar al aficionado, un joven, que luego fue sacado del campo por seguridad.

No hubo incidentes en Salt Lake City, donde el escolta estrella Donovan Mitchell volvió por la puerta grande como titular de los Jazz al conseguir 25 puntos y encabezar el ataque balanceado que los guió al triunfo de 141-129 ante los Grizzlies que les permitió empatar 1-1 la serie al mejor de siete.

Aunque Mitchell, que anotó 5 de 10 intentos de triples, le tocó tener limitación de minutos al volver de una lesión, en los 26 minutos que estuvo en la pista fue el revulsivo ofensivo que los Jazz necesitaron para recuperar su condición de equipo con la mejor marca de la liga durante la temporada regular.

Junto a Mitchell, el base Mike Conley, exjugador franquicia de los Grizzlies, se encargó de dirigir el ataque al conseguir un doble-doble de 20 puntos, incluidos tres triples de cinco intentos, 15 asistencias -su mejor marca como profesional- y cuatro rebotes.

Mientras que el pívot francés Rudy Gobert se encargaba de liderar el juego interior con otro doble-doble de 21 puntos, 13 rebotes y cuatro tapones.

Otra vez, la gran actuación individual del base Ja Morant, de los Grizzlies, que acabó con 47 puntos tras anotar 15 de 26 tiros de campo, incluidos 2 de 7 triples, y 15 de 20 desde la línea de personal, además de repartir siete asistencias y capturar cuatro rebotes, no fue suficiente para evitar la derrota.

Morant rompió el récord de anotación de playoffs de Memphis de Conley y se convirtió en el primer jugador en anotar hasta 71 puntos en los dos primeros partidos de playoffs de su carrera desde que la NBL se fusionó con la BAA para crear la NBA, antes de la temporada 1949-50.

El base Derrick Rose reivindicó su condición de ganador de un premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la liga y anotó 26 puntos que lo dejaron al frente del ataque de los Knicks que vencieron por 101-92 a los Hawks y también lograron el triunfo que les permitió empatar (1-1) la eliminatoria y tal vez haber salvado la temporada.

Por primera vez en ocho años, el Madison Square Garden vivió un auténtico ambiente ganador de playoffs con un equipo que comienza a hacer soñar a sus seguidores y deja de ser sorpresa.

Las tres series cambian de sedes con Sixers que viajan a Washington, donde jugarán el sábado, los Knicks a Atlanta, para jugar el domingo, y los Jazz a Memphis, con partido el lunes.