126-141. "Big Three" asaltan el TD Garden y Nets, a un triunfo de semifinales

Boston (EE.UU.), 30 may (EFE).- El poder ofensivo de los "Big Three" se hizo presente en el TD Garden de Boston, donde los Brooklyn Nets se impusieron por 126-141 ante los Celtics en el cuarto partido de la eliminatoria de primera ronda de playoffs de la Conferencia Este que ahora dominan 3-1 al mejor de siete.

A pesar que los seguidores de los Celtics, que llenaron por primera vez las gradas en más de un año, se dedicaron a dedicarle todo tipo de burlas y abuchearan al base Kyrie Irving, exjugador del equipo de Boston, cada vez que tocaba el balón, la respuesta en el campo de los Nets fue demoledora.

El propio Irving, al que también le lanzaron una botella al campo cuando se retiraba, acabó con un doble-doble monumental de 39 puntos, 11 rebotes, dos asistencias y dos recuperaciones, que fue decisivo.

La transmisión de televisión mostró a Irving y al escolta de los Nets, Tyler Johnson, mirando hacia las gradas y señalando a algún aficionado; el vídeo en las redes sociales parecía mostrar a la policía sacando a un hombre con una camiseta de Kevin Garnett esposado.

También fueron decisivos los 42 puntos del alero Kevin Durant, que estuvo perfecto 3-3 de triples, y 11-11 desde la línea de personal, además de repartir cinco asistencias y poner dos tapones.

Mientras que el escolta James Harden se encargó de dirigir el juego con un doble-doble de 23 puntos y 18 asistencias sin que los Celtics tuviesen respuestas ante la inspiración de los "Big Three".

El quinto partido se jugará en el Barclays Center de Nueva York el martes por la noche, cuando los Nets intentarán avanzar a las semifinales de la Conferencia Este por primera vez desde 2014.

El ala-pívot Jayson Tatum anotó 40 puntos como líder de los Celtics, luego de su esfuerzo de 50 puntos en la victoria del tercer partido.

Pero con los titulares, el escolta-alero Jaylen Brown y el base Kemba Walker fuera por lesiones, Tatum no pudo salvar la temporada por su cuenta.

El base-escolta Marcus Smart tuvo 16 puntos y nueve asistencias como segundo máximo encestador de los Celtics, que llegaron a la final de la Conferencia Este en tres de las cuatro temporadas anteriores.

El equipo de este año coqueteó con un cabeza de serie desde el principio y todavía estaba en posición de albergar una serie de primera ronda hasta bien entrado abril antes de perder 10 de sus últimos 15 partidos y caer en el torneo de entrada.

Después de perder los primeros dos partidos en Brooklyn, los Celtics esperaban que su público local los ayudara a hacer una serie de más partidos.

Tatum logró una victoria frente a una asistencia de un cuarto de capacidad el viernes, antes de que se levantaran las restricciones de Covid-19 a partir del sábado.

Los Bruins de hockey sobre hielo tuvieron 17.400 para su juego de playoffs contra los Islanders el sábado, la mayor asistencia de la Liga Nacional de Hockey sobre Hielo (NHL) esta temporada.

Los Celtics dejaron vacías varias filas alrededor de las bancas el domingo y anunciaron oficialmente una asistencia de 17.226 espectadores, aproximadamente 1.500 menos que la capacidad oficial del campo.

Los seguidores de los Celtics, la mayoría de ellos asistiendo a su primer partido de playoffs en casa en más de dos años, le dieron a Durant el trato de los Yanquis de Nueva York en los calentamientos previos al partido, gritando su nombre burlesca y vitoreando por cada tiro de entrenamiento fallado.

Pero le fue a Irving, quien profesó su amor por Boston y los Celtics antes de renunciar a su contrato en 2019 para unirse a los Nets.

"Sabemos cómo son estas personas en Boston. Sabemos lo ofendidos que están por Kyrie (Irving), todavía están molestos con él", comentó Durant. "Esa no es razón para que actúen de manera infantil. No hay necesidad de hablar sobre eso. Obtuvimos el triunfo y, con suerte, no tendremos que volver aquí".

Los Celtics anotaron los primeros seis puntos del partido y lideraron hasta por nueve en el primero, pero los Nets lo borraron antes del final del cuarto. Durant tuvo 17 tantos en el primero y Tatum 14, sentando las bases para un intercambio encestador estelar.

Pero el segundo fue todo Brooklyn con Harden que consiguió 15 puntos con seis asistencias, e Irving anotó 11 para ayudar a los Nets a alejarse, convirtiendo una desventaja de 34-33 al comienzo del periodo en una ventaja de 37-45, que al final de la primera mitad incrementaron hasta los 13 tantos.

Tatum no anotó en el segundo. Respondió con 18 puntos en el tercer cuarto, pero Durant tuvo 17 para ayudar a los Nets a abrir una ventaja de 27 puntos y dejar todo sentenciado.

Los 17 puntos de Durant fueron la mayor cantidad en el primer cuarto de jugador de los Nets desde los 17 del exala-pívot Kenyon Martin en el cuarto partido de las Finales de la NBA de 2002 contra los Lakers.

Los Nets anotaron 100 puntos en tres cuartos de un partido de playoffs por segunda vez en la historia. También lo hicieron el viernes por la noche.