EE.UU. planea dar más facilidades para la inmigración legal al país

Nueva York, 31 may (EFE News).- El Gobierno de Estados Unidos quiere facilitar la inmigración legal al país, dando marcha atrás a numerosas medidas de la Administración de Donald Trump y expandiendo las vías de acceso para ciudadanos extranjeros, según informó este lunes The New York Times con base en un documento al que ha tenido acceso.