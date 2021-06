Llegan los huracanes y el miedo a que quiebren los diques dañados por el muro

Fotografía cedida por el comisionado del Precinto 3 del condado de Hidalgo, Everardo "Ever" Villarreal, donde se muestra la situación de las reparaciones en el dique de Río Grande, Texas. EFE/Everardo "Ever" Villarreal /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA/CRÉDITO OBLIGATORIO