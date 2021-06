El popular luchador Tito Ortiz dimite como alcalde por supuestas amenazas

Los Ángeles, 2 jun (EFE News).- El popular luchador latino Tito Ortiz, nombrado en diciembre como alcalde interino de la turística ciudad californiana de Huntington Beach, renunció a su cargo debido a una supuesta avalancha de ataques y amenazas contra él y su familia.

En la reunión del Concejo de la ciudad costera, Ortiz dijo en la noche del martes que fue objeto de múltiples ataques que buscaban difamar su nombre y que ahora involucran a su familia, lo que le hace temer por su seguridad, hechos que le llevaron a decidir dar un paso al costado y retirarse.

"[Estaba] bajo la noción de que yo estaba en una posición bipartidista y que todos teníamos el objetivo común que nuestra ciudad y nuestros electores podrían tener... [pero] francamente, ese no es el caso", argumentó Ortiz.

Conocido por ser un seguidor del expresidente Donald Trump (2017-2021), Ortiz ha estado en medio de la controversia por su negativa a usar una mascarilla, recibir una vacuna para protegerse contra la covid-19 y rechazar las restricciones por la pandemia.

A mediados del pasado mes de mayo los dos hijos de Ortiz no fueron admitidos en su escuela por no llevar tapabocas, después de que argumentasen razones religiosas para no usarlos, motivos que no fueron aceptados por los responsables del centro educativo.

Ortiz también participó en una protesta frente al Departamento de Educación del Condado de Orange, al que pertenece Huntington Beach, en contra del uso de la mascarilla en las escuelas.

El eslogan de la campaña de Ortiz del año pasado fue "Haz que Huntington Beach sea segura de nuevo", en un guiño al eslogan del expresidente Trump "Make America Great Again" (Haz EE.UU. grande de nuevo").

Ortiz, una de las figuras más conocidas en el mundo de las Artes Marciales Mixtas (MMA) en Estados Unidos, recibió más de 42.000 votos, la mayor cantidad en una carrera por el concejo en la historia de la ciudad.

Pero el ingreso de esta estrella del deporte al Concejo ya había generado incomodidad a la ciudad a pesar de su corte conservador, e incluso en febrero los concejales de Huntington Beach estudiaron una propuesta para retirarlo del cargo.

De padre mexicano-estadounidense, Ortiz fue conocido por subir al cuadrilátero con ambas banderas.

El concejo de la ciudad ya convocó una reunión para la noche de este miércoles para elegir el reemplazo de Ortiz.

Según datos del Censo, Huntington Beach tiene casi 200.000 habitantes, de los cuales la mayoría es blanca, aunque un 20 % son hispanos.