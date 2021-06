La filipina Yuka Saso se convierte en segunda adolescente que gana el Abierto

San Francisco (EE.UU.), 6 jun (EFE).- La filipina Yuka Saso se proclamó este domingo campeona del Abierto de Golf de Estados Unidos femenino al vencer en el tercer hoyo de desempate a la japonesa Nasa Hataoka y convertirse a sus 19 años en la segunda adolescente que lo consigue.

Saso concluyó la cuarta ronda empatada con Hataoka con un acumulado de 280 golpes (-4) después de haber entregado tarjeta de 73 (+2) por 68 (-3) de la golfista japonesa.

Mientras que la estadounidense Lexi Thompson, que había llegado líder a la última ronda, se tuvo que conformar con el tercer puesto tras entregar tarjeta firmada de 75 (+4) y acumular 281 (-3).

Su compatriota Megan Khang y la china Shanshan Feng acabaron compartiendo el cuarto lugar con un acumulado de 282 (-2).

El putt de tres metros de Saso para birdie en el tercer hoyo de los playoffs el domingo la ayudó a superar a Hataoka y entrar en la historia del torneo al convertirse en la primera jugadora filipina que consigue un mayor.

"En realidad, estaba un poco molesta", dijo Saso sobre su mal comienzo. "Pero mi caddie me habló y me dijo: 'Sigue adelante; quedan muchos hoyos por recorrer'. Eso fue lo que hice".

Ambas jugadoras hicieron pares en los números 9 y 18 en el desempate global de dos hoyos, enviando el torneo a la muerte súbita en el noveno hoyo.

Eso preparó el escenario para que Saso lo ganara justo en la calle de Daly City, apodado "Little Manila" por su gran población de filipinos.

Saso igualó a la ganadora de 2008, Inbee Park, como la campeona más joven del Abierto de Mujeres de Estados Unidos a los 19 años, 11 meses y 17 días.

Inmediatamente después de su victoria, Saso aceptó la membresía del LPGA Tour.

La nueva campeona obtuvo una exención de cinco años. Es la jugadora número 21 en hacer del título del Abierto de Mujeres de Estados Unidos su primera victoria en el LPGA Tour.

Thompson, quien tenía una ventaja de 5 golpes después del octavo hoyo, jugó los últimos siete hoyos en 5 para terminar un golpe por encima del par.

"Realmente no me sentí como si hubiera hecho malos tiros de golf", comentó. "Eso es lo que este campo de golf puede hacerte, y eso es lo que he dicho toda la semana".

Las únicas otras jugadoras que terminaron por debajo del par en el Lake Course del Olympic Club fueron Khang y Feng, ambas con 2 bajo par.

La estudiante de secundaria Megha Ganne jugó en el grupo final, pero disparó 77 y terminó 3 más como la amateur baja del torneo.

"Voy a recordar esto por el resto de mi vida", declaró Ganne. "Es todo lo que he querido desde que era pequeña, así que es la mejor sensación".

Mientras que María Parra fue la mejor española en el torneo al concluir la cuarta ronda con registro de 76 (+5) y acumulado de 294 (+10) que la dejó en el trigésimo quinto puesto, compartido con otras cinco jugadoras.

Su compatriota Carlota Ciganda se colocó en el cuadragésimo noveno puesto con acumulado de 297 golpes (+13), que compartió con otras cuatro jugadoras después de entregar tarjeta final de 72 (+1).

La tercera jugadora española que jugó el fin de semana, Luna Sobrón, que fue de más a menos, acabó con un registro de 80 golpes (+9) y un acumulado de 299 (+15), que la bajó al puesto 57 junto a otras tres jugadoras.

La mexicana Gaby López, la única latinoamericana que superó el corte, acabó la cuarta ronda con registro de 73 (+2) para un acumulado de 295 (+11), que la dejó en el cuadragésimo primer puesto para compartir con otras cuatro jugadoras.