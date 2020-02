Por Ysabel Taberner López

Probablemente hayas escuchado que las nueces son buenas para el cerebro, pero ¿qué significa eso exactamente, y tenemos alguna prueba de que la nuez tenga un efecto beneficioso en la cognición?

En este artículo, explicamos los últimos descubrimientos científicos sobre el consumo de nueces y te ayudaremos a comprender si debes contar o no con que las nueces mejoren tu salud cerebral.

Vinculación de las nueces y la salud del cerebro: Las nueces son sin duda una de las variedades más saludables de frutos secos, que tienen beneficios impresionantes para la salud del corazón y la capacidad de reducir los niveles de colesterol e inflamación en el cuerpo, los cuales también son buenos para la salud del cerebro.

Las nueces también están llenas de grasas vegetales saludables, como las grasas omega-3 y los ácidos alfa-linoléicos, conocidos por beneficiar la memoria y la cognición, lo que hizo que los investigadores cuestionaran si el consumo diario de nueces podría tener un efecto beneficioso sobre la cognición.

Desde principios de la década de 2000, se han llevado a cabo estudios en probetas y animales que fortalecieron la conexión, con un estudio de 2014 en ratones con enfermedad de Alzheimer simulada, incluso estableciendo que una dieta rica en nueces puede mejorar la memoria, el aprendizaje e incluso reducir los niveles de ansiedad en los ratones.

MIDEN LA MEMORIA

El primer estudio en humanos con respecto a los beneficios cognitivos de las nueces apareció en 2009, y en parte confirmó la hipótesis de que las nueces benefician la cognición. En el estudio, se reclutaron 64 estudiantes universitarios y se midió su memoria, razonamiento y estado de ánimo en el transcurso de ocho semanas, durante las cuales los participantes se dividieron en dos grupos que recibieron una porción diaria de nueces o una dieta libre de nueces de manera intercambiable.

Como probablemente puedas ver, el estudio fue bastante pequeño y el período durante el cual los participantes fueron seguidos también fue corto, pero incluso en un tiempo corto y un tamaño de muestra limitado, una dieta que contenía nueces demostró ser efectiva para mejorar las habilidades de razonamiento de los participantes, lo que provocó una nueva investigación en el campo, con un estudio reciente muy convincente y creíble que encontró un vínculo sorprendente entre las nueces y el deterioro cognitivo.

El estudio más grande hasta la fecha que investiga los beneficios cognitivos de las nueces en poblaciones de adultos mayores se realizó en California y España y se publicó recientemente en The American Journal of Clinical Nutrition. Conocido como The Walnuts and Healthy Aging Study, el estudio analizó los efectos sobre la salud del consumo diario de nueces en 708 ancianos mayores de 60 años en Loma Linda, California, y en Barcelona, ​​Cataluña, España.

Durante dos años, la mitad de los participantes comió una porción fija de nueces todos los días, mientras que la otra mitad se abstuvo de estas nueces por completo. Después de ese período, se evaluó la memoria de los participantes y se realizó un escaneo cerebral posterior de fMRI para verificar si se observó alguna reducción en el deterioro cognitivo en los participantes que mostraron la mejoría.

RESULTADOS POSITIVOS

En individuos sanos que tenían un menor riesgo de deterioro cognitivo, los investigadores no observaron ningún cambio en el rendimiento de la memoria, pero el subgrupo que estaba en mayor riesgo de problemas cognitivos, por ejemplo, los fumadores, una dieta rica en nueces solo logró frenar la progresión del deterioro cognitivo.

Aunque estos resultados pueden no parecer estelares, siguen siendo bastante impresionantes, ya que la adición de un solo alimento logró reducir la progresión de la enfermedad en el grupo que requiere un impulso adicional.

La conclusión es que las nueces parecen beneficiar la salud del cerebro, pero en la actualidad, no podemos decir con certeza si tienen algún impulso cognitivo para las personas que están saludables en general, al menos no a corto plazo.

Al mismo tiempo, creemos que aún los agrega a su dieta por otros motivos, como la salud cardiovascular y digestiva. Sin embargo, si tienes un mayor riesgo de deterioro cognitivo, agregar nueces a su dieta también puede ayudar a su cerebro a retener sus capacidades cognitivas durante más tiempo.