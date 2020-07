Pedro Pierluisi asegura estar listo para impulsar la economía

Por Griselle Vázquez Sevilla

gvsevilla@gmail.com

BAYAMÓN — Dispuesto a darlo todo cuando asuma la gobernación.

Esa fue la expresión del aspirante a la candidatura para gobernador por el Partido Nuevo Progresista, Lcdo. Pedro Pierluisi, cuando se le preguntó si en las circunstancias de crisis económica que vive la Isla valía la pena sacrificarse por el País.

“Creo que le puedo dar a Puerto Rico el gobierno de excelencia que merecemos. Un gobierno que ejecute, que sea responsivo al pueblo y que haga obra con los fondos federales asignados para reconstruir a Puerto Rico en todas las áreas, carreteras, vivienda segura, escuelas seguras. Estoy listo para eso.”

En entrevista con El Expresso, el ex Secretario de Justicia y ex Comisionado Residente en la Capital federal, destacó que renunció y liquidó su participación propietaria y pensión del bufete en que laboró hasta el pasado 31 de julio de 2019.

“Precisamente, para evitar cualquier señalamiento, he dejado de ejercer mi profesión desde entonces. No represento a nadie, no tengo vínculos con cliente o entidad alguna; estoy totalmente libre,” enfatizó.

UN RESPALDO VITAL

De hecho, Pierluisi Urrutia cuenta con el respaldo de una figura especial del Partido Nuevo Progresista: el ex alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera.

En este encuentro, Rivera describió el expediente de éxitos administrativos de Pierluisi, primero como Secretario de Justicia y luego sus ocho años de Comisionado en Washington, DC, en cuya trayectoria nunca fue señalado por irregularidades en el manejo de los fondos del pueblo.

“Hoy más que nunca, necesitamos una persona que venga con ese deseo de administrar bien a Puerto Rico, de sacarlo hasta donde se pueda, de la difícil situación que vivimos, porque los últimos administradores lo que hicieron fue ‘embrollar’ a Puerto Rico”, sostuvo el ex alcalde de Bayamón.

Ante el apoyo decidido de Rivera, Pierluisi afirmó que “contar con su consejo es buenísimo, porque él (Ramón Luis) sabe los retos que Puerto Rico tiene ante sí.”

En su nuevo programa de gobierno, explicó el aspirante a la gobernación, desde ya cuenta con recomendaciones de atender con premura aspectos como crecimiento económico para detener la migración del talento puertorriqueño, mejorar la calidad de vida y luchar por la igualdad a nivel del estatus político.

RECLAMO DE ESTADIDAD

Por eso, dijo, impulsa la consulta de Estadidad Sí o No en las elecciones generales de noviembre, cuando espera un resultado mayoritario a favor del Sí.

“Y eso hará la diferencia, y producirá la mejor carta de presentación para ir a Washington a decir hay un pueblo que en su mayoría quiere ser tratado con igualdad. Y que, más temprano que tarde, vengan con un ofrecimiento de Estadidad.”

Sobre esto, afirmó que esta es la primera vez que se ofrece la alternativa de descolonizar a Puerto Rico de manera directa.

Los electores tienen la opción de escoger entre la Estadidad o separación, la cual está incluida en el No de dicho plebiscito. “Votar por el No significa rechazar la igualdad ciudadana y escoger la separación de Estados Unidos,” dijo.

Recordó que este tipo de consulta fue similar a la efectuada en Hawai como paso previo a la Estadidad.

A la vez, dijo estar consciente de que enfrenta grandes retos. Uno de estos es la deuda del gobierno central que ha sumido al país en una crisis económica.

DEUDA Y CORRUPCION

“La deuda hay que reestructurarla. Hay que acabar de lograrlo, porque en ese proceso Puerto Rico gasta millones de dólares en abogados y consultores litigantes. Con el favor de Dios y del pueblo, de llegar a Fortaleza, quiero que ese proceso termine y paguemos lo menos posible”, dictó Pierluisi Urrutia quien claro” “No vengo a entrar en litigios innecesarios con la Junta, quiero acelerar el proceso de la salida de la Junta poniendo la casa en orden.”

Sobre la corrupción en el gobierno afirmó, que quien está a la cabeza tiene que dar el ejemplo. Y que en el gobierno hay un andamiaje legal que castiga la corrupción. “Por tanto, no es cuestión de hacer nuevas leyes,” sino aplicar las vigentes con rigor.

Para combatir este mal universal, agregó, “hay saber escoger gente honesta y preparada para dirigir las agencias. Supervisarlos bien y reformar el sistema de contratación pública y reducir el número de contratos públicos que tiene el gobierno. Muchas veces, el germen de la corrupción está en los contratos. Hay que acabar contratos por amiguismos, palancas o favoritismos,” sostuvo, quien está decidido a actuar con transparencia y que se publiquen todos los procesos de subastas que incluye los nombres de proponentes, sus propuestas y que el contrato final se hagan público.

Para eso, entiende que la tecnología es clave para para mejorar la calidad de los servicios y mejorar la transparencia del gobierno y monitoreo.

“Si todo esta en un portal es muy fácil para los ayudantes del gobierno monitorear de que los procesos se dan en orden. La tecnología es clave”, dijo.

“Seguir reduciendo la plantilla de empleados, ya no es opción, sino que hay que invertir en el sector público. ¿Cómo, de dónde sacas el dinero?,” preguntó de manera retórica. “En vez de dar contratos, empiezas a reclutar gente buena en varios niveles del gobierno y obvia los contratos…Tenemos un gobierno que no está dando resultados, no ejecuta”.

Entiende que el concepto de Empleador Unico es bueno, pero debe ir acompañado de un plan de clasificación y retribución uniforme en todo el gobierno que facilite el movimiento de empleados de una agencia a otra.