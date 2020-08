No trabajará para grandes intereses

Por Griselle Vázquez Sevilla

SAN JUAN — Se define como la opción que trabajará en beneficio del pueblo y no en favor de los grandes intereses ni para para un grupo selecto.

Así se definió la aspirante a la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y actual gobernadora, Lcda. Wanda Vázquez Garced.

“Soy una candidata que viene de la gente, y trabajará para el beneficio y toma de decisiones que necesita la gente, que cada quincena debe escoger si pagar la luz o el agua o las tarjetas de crédito… Yo pasé por todo eso también. Por lo que tomo esas experiencias que te enriquecen como líder para tomar decisiones justas para el pueblo”, subrayó Vázquez Garced en entrevista exclusiva con EL EXPRESSO, en la sede de su comité de campaña en Hato Rey.

DE FAMILIA TRABAJADORA

Proveniente de una familia de padres trabajadores (Luis Vázquez y su fenecida progenitora, María Garced), llegó a descollar, primero, como fiscal en el Departamento de Justicia con gran esfuerzo, sentido de responsabilidad, perseverancia y disciplina.

Características que le hicieron ganar respeto en el campo de las leyes. “Leo, estudio, cuestiono y escucho a la gente; no firmo nada si no lo he leído, sino sé lo que hay. Así que, esa disciplina que aprendí en la Fiscalía es muy difícil que la haga a un lado. Indagar y llegar a la razón de ser de las cosas pues forma parte de esos análisis que siempre hago aún todavía de gobernadora”, aseguró Vázquez Garced, quien juramentó en la gobernación el 7 de agosto 2019, tras la abrupta salida del joven gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

EL RETO DE EDUCACION

Entre los temas que considera más retantes, afirma, se encuentra el Departamento de Educación. Y explica:

“Porque se trata de la niñez, y dirigirlo bajo circunstancias como terremotos, y ahora, una pandemia, no es tan fácil como apagar y encender un interruptor. Se deben tomar en cuenta factores como la transportación, protección, la preparación alimentos en medio de una pandemia o en el caso del epicentro de los terremotos, debajo de una carpa, decisión de un inicio virtual o presencial. Factores que representan un reto enorme.”

Destacó que no puede dejar fuera de la toma de decisiones a los padres de los estudiantes. “Yo sé lo que es tener que ir a trabajar y buscar quien lleve y busque a su hija; quién les ayude a hacer las asignaciones. Esos factores yo los tengo como parte de mis experiencias y decido a base de eso también,” añadió.

En cuanto a su visión de establecer una gobernanza sin corrupción, a partir del 2021, Vázquez Garced sostiene que se trata de aplicar supervisión responsable en cada agencia.

Destaca la importancia de seleccionar el personal adecuado, “ya que la cualidad más relevante que debe tener un jefe de agencia es la integridad. Si tiene ese valor, será incorruptible”.

Cree en hacer públicos mediante internet los procesos de subasta. Entonces agrega sobre la importancia de la transparencia en los procesos. “La corrupción se da cuando hay falta de supervisión y entra el amiguismo y la politiquería”.

Subraya la actual Gobernadora que su aspiración a la gobernación dista de tener “afán de poder, de estar ahí, de que tengo que ganar a causa de todo. Yo soy una opción. Me tardé en decidirlo porque era una decisión muy importante y de gran responsabilidad porque Puerto Rico esta pasando por un momento demasiado difícil. ¿Qué me hizo tomar esa decisión? La gente; personas de todos los ideales políticos que me expresaron su apoyo… El que se unió a nosotros debe saber cuál es nuestra línea: servir a la gente, escuchar al pueblo y buscar alternativas para una mejor calidad de vida.”

FOMENTARA LA IGUALDAD

¿Qué quisiera cambiar del País?, se le preguntó a la Lcda. Vázquez Garced.

“Una de las aspiraciones es lograr la igualdad (refiriéndose al estatus político) para todos los puertorriqueños. Porque es injusto que una compañera de trabajo cuya mamá padece de cáncer, aquí una medicina le cuesta $3 mil y no la puede pagar, pero en Nueva York les costó cero. Le salvaron la vida en Nueva York, porque tiene una hermana allí y la señora está viva porque alláí recibe el tratamiento”, puntualizó.

Sobre la relación actual de la Isla con el gobierno federal, sostuvo que “es excelente.”

“Los federales están súper agradecidos con nosotros. Hemos logrado que los fondos (federales) al fin estén en la calle para beneficio de la gente que lo necesita. Hemos logrado comunicación con Casa Blanca. Ellos dicen que lo mas que les gusta es que yo no soy política porque yo trabajo con todo el mundo. Soy PNP y estoy clara, pero trabajo con gente de todos los partidos”, agregó.

De cara a las primarias este domingo 9 de agosto, cuando los afiliados al PNP escogerán sus principales candidatos, incluyendo la gobernación, Vázquez Garced exhortó a votar.

“Después no hay marcha atrás. Es gran responsabilidad de nuestro pueblo escoger a los mejores líderes para dirigir los destinos de Puerto Rico en uno de los momentos mas difíciles en que nos encontramos, en que hemos pasado por las experiencias más terribles que un pueblo puede pasar en tan corto tiempo”, concluyó.