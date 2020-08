Melocotón, cóctel de vitaminas

Por Purificación León

EFE / Reportajes

El melocotón es el fruto del melocotonero, cuyo nombre científico es Prunus persica. Procede de China, desde donde se extendió a otras zonas de Asia como Afganistán o la India.

Los romanos lo llevaron a Europa y lo introdujeron en sus colonias, entre ellas, Hispania. Tras el descubrimiento de América, viajó al Nuevo Mundo con los españoles.

RICA EN AGUA Y VITAMINAS

El melocotón o durazno es muy apreciado en todo el mundo. Además, aporta diversos nutrientes. “Es una fruta rica en agua, en vitaminas del grupo B, en vitamina C, vitamina A, fibra y antioxidantes”, detalla Sara Jiménez, dietista-nutricionista “online” responsable de sarajimenezh.com.

“Al ser una fruta rica en agua, ayuda a la correcta hidratación de la persona. Las vitaminas del grupo B, como la B6 o la B2, la vitamina C y la vitamina A ayudan al correcto funcionamiento de las células y del cerebro, a la vez que contribuyen a prevenir problemas cardiovasculares”, explica la especialista.

Por su contenido en fibra, “además de ayudar a la regulación del tránsito intestinal, contribuye a la regulación de la entrada de glucosa en sangre. Es decir, ayuda a que el azúcar de los alimentos entre de manera paulatina en el torrente sanguíneo, lo que convierte al melocotón en una fruta estupenda para las personas con diabetes”, subraya.

La nutricionista señala que, como ocurre con el resto de las frutas, los antioxidantes presentes en el melocotón eliminan los radicales libres. “Estos radicales libres son sustancias que el propio organismo crea y que son tóxicas cuando se acumulan. La función de los antioxidantes es expulsarlos”, aclara.

Jiménez comenta que el melocotón “aporta sólo 41 kilocalorías aproximadamente, por lo que, igual que el resto de las frutas, es apto para quienes quieren bajar de peso.”

No obstante, la nutricionista recuerda que es el conjunto de la alimentación lo que determina si se gana o se pierde peso. “Podemos tomar un melocotón por la mañana pensando que es beneficioso para bajar de peso pero si luego comemos, por ejemplo, una pizza comercial y cenamos una hamburguesa en un restaurante de comida rápida, la acción del melocotón dejará de tener sentido. No bajaremos de peso pues es el conjunto de lo que se come y se deja de comer lo que determina si se sube o no de peso”, recalca.

TRES VECES AL DÍA

La especialista indica que es recomendable tomar, como mínimo, tres piezas de fruta al día de diferentes tipos. Además, “no existe un límite máximo para comer fruta, porque no supone un problema para la salud, a no ser que se desplace el consumo de otros alimentos saludables”, apunta.

De igual modo, subraya que el melocotón es apto para todo el mundo, excepto para quienes presenten alergia a esta fruta.

“La alergia a frutas es más frecuente a partir de la adolescencia y son los alimentos que producen más reacciones alérgicas en la población adulta”, señala Cristina Ortega Casanueva, especialista en alergología pediátrica del Hospital Quirón Salud San José de Madrid (España).

Muchas de las alergias a frutas están provocadas por las rosáceas, una familia botánica en la que se incluyen, entre otras, el melocotón, la manzana, la pera, la ciruela, la cereza y la fresa.

Además, existe una relación entre la alergia a ciertos pólenes y a determinadas frutas. Esto ocurre “porque las proteínas que se encuentran en algunas frutas son muy similares a las que hay en el polen. Estas proteínas pueden confundir al sistema inmunológico y causar una reacción alérgica”, manifiesta la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología.

En este sentido, los especialistas de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica explican que la mayoría de los pacientes con alergia a frutas, y en particular al melocotón, presenta alergia al polen.

Cuando aparece una reacción alérgica, esta suele ser de carácter local con “picor de la boca o de los oídos, lo que se conoce con el nombre de síndrome de alergia oral. Las frutas asociadas a este síndrome pertenecen principalmente a la familia de las rosáceas. A veces, también puede aparecer enrojecimiento en los labios o alrededor de la boca e inflamación de los labios y la lengua”, describe la Dra. Ortega.

“En caso de experimentar estos síntomas tras haber consumido melocotón o cualquier otra fruta, lo más prudente es dejar de tomar ese alimento y consultar con un alergólogo”, subraya la experta.