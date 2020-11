Raúl Juliá, hijo, anhela vivir en PR

Por Griselle Vázquez Sevilla

MÉXICO — Con nuevos bríos, deseos de volver a la actuación con proyectos novedosos y ganas de vivir en Puerto Rico, describió su vida actual Raúl Juliá Levy, el primogénito de la leyenda del cine y teatro boricua Raúl Juliá Arcelay.

“Voy un paso a la vez, ya que resolví toda mi vida y todos mis asuntos. Ahora es tiempo de brillar y triunfar,” exclamó Julía Levy quien admite haber hecho un alto en su carrera profesional. “Mi peor error fue haber abandonado mi carrera y mis proyectos, pero quiero decirles que ahora vamos a retomar todos esos proyectos.”

De hecho, con su regreso a la actuación, quiere no tan solo emular la figura de su padre, sino forjar su propia estrella. Por eso, proyecta la realización de una serie basada en el personaje de “Homero Addams”.

“Soy dueño de los derechos del personaje Homero Addams y pienso crear un proyecto basado en este personaje. Quiero hacer una serie alrededor de él y, sobre todo, con el sabor latino, sensual, como lo caracterizó mi padre. Este es un personaje soltero asediado por mujeres. Ese es el ‘Gómez Addams’ que vislumbro”, adelantó quien apuesta a asumir ese papel, como actor principal.

Aunque MGM es la casa productora de “The Addams Family,” por tener los derechos globales la serie, “los derechos individuales de Homero son míos,” aseveró Juliá Levy en entrevista telefónica desde México con El Expresso.

Enseguida agrega: “Es verdad que MGM me hizo un acercamiento sobre mi idea y que si me gustaría ser Homero y les dije que sí. Ese fue uno de los personajes que, sin duda, marcó la carrera de mi padre.”

Juliá Levy reconoce que este papel significa someterse a la comparación. “La gente siempre querrá compararte, pero traigo en las venas el talento de mi padre. O sea que saldré a brillar por luz propia. Claro, con la herencia que él me dejó,” aseguró.

Al expresar orgullo por sus raíces reveló que también tiene planes para realizar un documental, junto al director Paul Haggis —dos veces ganador del Oscar—, cuyo título gira en torno a la vida de su padre Raúl Juliá.

“Mi padre me decía ‘Mira jíbaro, quien te define soy yo; y se golpeaba el pecho. Tú eres puertorriqueño, tú eres boricua. Qué nunca se te olvide.’ Yo crecí con ese pensamiento y sentir”, acentuó el actor, nacido en San Miguel de Allende, en Guanajuato, México.

“Estoy esperando para regresar a vivir en Estados Unidos y, de hecho, quiero vivir en Puerto Rico. Quiero comprar una casa en la isla y vivir ahí un tiempo. Espero el permiso para entrar con todo y mis perros, porque vivo con 22 perritos que ha recogido de las calles.”

PASA LA PAGINA

El también productor quiso pasar la página dejando claro quién es.

“Lo mío es aclarar las cosas y que la gente pueda comprobar lo que hablo. Qué nos rigen en una sociedad, las leyes. Pues, yo me sometí a los tribunales y he ganado. Así muy simple. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de California determinó que se probó que soy hijo del actor Raúl Juliá. El Tribunal Familiar Federal de México, incluso, me otorga los derechos universales de mi padre,” concluyó el actor sobre los litigios legales que ha enfrentado sobre su identidad.