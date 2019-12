Desde Mi Garita

Lcdo. Neftalí Fuster González

POR LA TRADICION

Las peleas de gallos en Puerto Rico han sido deporte, industria y tradición, a través de varios siglos. A principios del siglo veinte el gobierno militar las prohibió. Para 1933, el gobierno de la Coalición de la Unión Republicana y el Partido Socialista, bajo el liderato de Rafael Martínez Nadal, aprobó la Ley 1 de 12 de agosto de 1933, haciendo legal el deporte de los caballeros.

En el 2002 el Congreso aprobó la Ley 107-171, que incluyó una disposición prohibiendo el traspaso, exhibición y transportación de gallos en el comercio interestatal. En ese entonces, el comisionado residente era Aníbal Acevedo Vilá, quien pertenecía al Comité de Agricultura de la Cámara, pero nada hizo para detener o modificar esa acción contra las peleas de gallos.

Ahora, a instancias de la "Humane Society", organización de activistas simpatizantes del Partido Demócrata, se ha logrado la prohibición total del deporte de los gallos. Sin votos en la Cámara ni el Senado, la comisionada residente, Jennifer González, ha propuesto una moratoria así como legislación que nos exima de esa prohibición.

El problema fundamental es la total carencia de poder político para Puerto Rico. Otra sería la historia si hubiese dos puertorriqueños en el Senado, 5 en la Cámara de Representantes y 7 en el Colegio Electoral. Tendríamos mejores posibilidades de mantener esa tradición que son las peleas de gallos, la que defendió el líder estadista Martínez Nadal.

ARROGANTE PRETENSION

El titular en El Nuevo Día (10 noviembre) es directo: "Clase artística repudia cambios al Código Civil", y menciona a Ricky Martín —que no vive aquí— a Kany García, Pedro Capó y Johanna Rosaly. Sólo cuatro se apropian la representación de toda la clase artística.

El mensaje implícito en ese titular es la pretensión de que los legisladores electos por el pueblo, de todos los partidos, están obligados a obedecer los criterios y caprichos de la élite artística. Ello implica, además, que los de esa clase son mejores que los demás ciudadanos de Puerto Rico. Tal teoría es contraria a los valores de la democracia.

HACE CINCO AÑOS

En su edición de 5 de diciembre de 2014, el periódico regional Metro informó que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, justificó que haya solicitado la inclusión de fondos para el Caño Martín Peña en la medida del nuevo impuesto a la Crudita, pero descartó que hubiera ejercido presión sobre los legisladores de San Juan.

En la misma información se citó al gobernador Alejandro García Padilla diciendo: "A Carmen Yulín, de hecho, le agradezco mucho los consejos que me dio para conseguir los votos. Ella habló con algunos legisladores para que votaran a favor. Por lo tanto, le agradezco mucho."

Esa es la alcaldesa que dice "como siempre, voy a hablar claro y de frente al país." No obstante, fue el presidente de su propio partido quien la desmintió. En la misma edición aparecen declaraciones del senador popular Ramón Luis Nieves, pidiendo la salida del equipo fiscal del gobernador García Padilla. Expresó: "Este equipo fiscal está agotado; este equipo fiscal no está produciendo y está trabajando para Wall Street y no para la gente."

996

En la China Comunista no sólo se protesta en Hong Kong. También se está protestando en la internet por los trabajadores como consecuencia del abusivo régimen que se llama el "996".

Ese número se refiere al horario de trabajo que impera en esa dictadura, de nueve de la mañana a nueve de la noche, seis días a la semana. (The Economist, agosto 31, 2019, página 55.)

Sería bueno que los burgueses socialistas del patio se enteren de los atropellos contra los trabajadores en la China Roja, antes de imponer ese sistema aquí.

PALABRAS CON LUZ

En una columna publicada en El Nuevo Día (11 septiembre) el escritor José L. Bolívar Fresneda mencionó que a los que experimentamos las consecuencias del huracán María "nos duele ver que nuestros hermanos caribeños sufrieron un huracán todavía más terrible."

Más adelante, con acierto, concluyó: "Hay que recordar que nosotros recibimos gran cantidad de ayuda y asistencia de parte del Gobierno Federal debido a la relación que nos une con la nación estadounidense. Las Bahamas, al ser una nación independiente, no cuenta con apoyo similar."

Tal realidad es la que ignoran los "soberanistas" que están a punto de controlar al Partido Popular.

CITA MEMORABLE

“El futuro está en desarrollar y atraer industrias de altos servicios a base de la alta calificación de nuestra mano de obra y de los incentivos que representaría un territorio estadounidense con ciudadanos altamente educados que hablen el español y el inglés perfectamente.” —Profesor Ramón Grosfoguel, en "Populares y república asociada," El Nuevo Día, 7 agosto 1999.