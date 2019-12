¡Te pido disculpa Madison!

Por Maed Torres

Cronista

Primero, ¡Gracias! por representar dignamente nuestra bandera. Muy pocas personas valoran los sacrificios, tiempo y dinero invertido a la hora de perseguir nuestros sueños. Luciste como una reina y la seguridad con la que llevaste el nombre de Puerto Rico al certamen es de admirar.

Te pido disculpa por nuestro país. El que te hayas tenido que meter al escrutinio de la opinión pública para demostrar que tan puertorriqueña eres, me da mucha vergüenza. ¿Quién decide que tan puertorriqueños somos? ¿Existe una oficina donde podemos medir nuestra puertorriqueñidad? Me da gracias como algunos minimizan el ser puertorriqueño con que eso es algo del gentilicio, pero somos los primeros en gritar al punto de desafinar “Yo sería Borincano aunque naciera en la Luna”.

Sí, una canción interpretada por Roy Brown, artista nacido en Orlando. ¿Qué hacemos, dudamos de su puertorriqueñidad? ¿Habrá alguien que se atreva ponérsele de frente y decirle “tú no eres puertorriqueño?

Querida Madison, no sabes el bochorno que me da haber visto la crítica porque no dominar el español, mientras a un pasado gobernador lo criticábamos por no saber inglés. ¿Entonces? Somos tan patéticos que un estudio realizado en el 2016 (guguleen si no me creen) demostró que el 80% del país no domina el inglés, pero hicimos por horas largas filas y pagamos cientos de dólares para ir a ver a Lin Manuel (otro artista no nacido en la isla), traer una obra 100% en inglés y sobre uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Y no estoy criticando a Lin Manuel, lo respeto mucho. Estoy criticando que consumimos una excelente obra y no la entendimos. ¿Por qué no se le exigió para que la hiciera en español?

Mientras te levantabas todos los días a trabajar por nuestra isla y cumplir un sueño, existían puertorriqueños contaminado la playa de Buyé o matando tortugas en Rincón. Se me caía la cara cuando escuchaba a mujeres decirte “Tú no me representas”, cuando por iniciativa propia trabajas con mujeres que han pasado por violencia doméstica.

Los invito a escuchar una canción de Manolo Ramos llamada “La Tierra de Papá”. Ser puertorriqueño va más allá de dónde naciste. Ya es triste que las personas tengan que abandonar el país en búsqueda de una mejor calidad de vida, como para que, además, los juzguemos porque se fueron. Debe ser duro ser puertorriqueño, tener un hijo en el extranjero, y tratar de explicarle lo que significa tener sangre boricua, aunque no lo entienda.

Si algún día tengo el honor de conocerte te diré: Tú me representas. Callaste muchas bocas y te juro que hablas español mejor que la mayoría. Eres grande y no tienes que intentar convencer a alguien de que esta es tu Isla. ¡Eres nuestra reina!