Desde Mi Garita

Lcdo. Neftalí Fuster González

BRILLANTE EPISTOLA

Es corta, de un solo párrafo, pero digo que es brillante por la luz que arroja sobre la triste realidad que estamos viviendo en este territorio, y que se ha agudizado con los temblores de estos días.

Se trata de un escrito publicado en la sección "Cartas de Lectores", de El Nuevo Día, 30 enero 2020, suscrito por Adrián Zayas Falú, de Coamo. Lee como sigue: "Cuando ocurrió un terremoto en Haití vi imágenes de personas recogiendo escombros y abriendo caminos a mano limpia. Aquí es todo lo contrario. Me gustaría ver imágenes de hombres saludables doblando el lomo para acelerar la recuperación. Yo siempre he dicho que no hay nada como el trabajo para aliviar y olvidar las penas."

Pero Puerto Rico no es Haití. Todos los años llueven miles de millones de dólares sobre este archipiélago provenientes de los bolsillos de los contribuyentes de los 50 Estados de la Unión. Y cuando viene un huracán, o unos temblores, ahí aparece el generoso Tío Sam, con todavía más miles de millones. Y a ningún político se le ocurre decir GRACIAS.

Por el contrario, las personas que monopolizan los medios —particularmente separatistas y colonialistas— reclaman más y más, y diariamente critican al presidente Trump. Eso se llama morder la mano que los alimenta. También se conoce como ingratitud.

Es obvio, lamentablemente, que la generosidad de los Estados Unidos hacia la colonia por consentimiento que es Puerto Rico ha deformado el carácter y el sentido de decoro de este pueblo.

Se trata de la única jurisdicción en todo el mundo donde se defiende y se glorifica la relación de inferioridad colonial. Esa relación es lo que se llama Estado Libre Asociado, que según dicen los teóricos del Partido Popular Democrático, es Lo Mejor de Dos Mundos.

El nuestro era un pueblo de gente luchadora que, trabajando, estudiando y cumpliendo sus deberes y obligaciones, iba labrándose un mejor porvenir.

Pero llegó el momento en que poderosos intereses económicos, que no quieren que los ricos de aquí paguen contribuciones federales, se ocuparon de controlar los medios de comunicación social, haciéndole creer a los puertorriqueños que tienen derechos, pero que no tienen obligaciones ni deberes. Ni siquiera el deber de lealtad hacia la nación americana. He ahí la raíz de los problemas que hoy padece la colonia.

Hace varias décadas, cuando era estudiante universitario, tenía buenos amigos, que ya peinaban canas, asiduos a la bohemia culta y que mucho me enseñaron. Los había de todos los partidos, pero eso no nos impedía compartir los temas del momento, libar buen vino y cultivar la poesía. Uno de ellos, Melchor Cardona, era simpatizante del Partido Nacionalista y admirador de la tradición cultural de España. Con frecuencia nos decía: "Se puede perder todo, pero la dignidad jamás."

Amigo Melchor: cuánta falta hace que Puerto Rico entienda el valor de tus palabras.

FIESTAS Y FESTIVALES

Los alcaldes son los funcionarios que más se lamentan, máxime cuando un evento natural como el huracán María y los temblores de este año, nos azota impiadosamente.

Ante tales situaciones, tanto el Gobierno Federal como el Estatal acuden, de muchas maneras, a auxiliar a los alcaldes. Claro está, a juzgar por la experiencia, nunca lo agradecerán.

El pasado 29 de enero, un diario publicó una interesante información, suscrita por Ricardo Cortés Chico, sobre la pobre situación fiscal de los municipios. Aparece que los municipios gastaron $9,059,515 en el pago de sentencias judiciales; $1,000,598 en gastos de viaje; $1,934,000 en fiestas patronales y $10,167,830 en festivales.

Obviamente, ahí no están incluidos los más de cinco millones de dólares que gastó el Municipio de San Juan en las Fiestas de la Calle San Sebastián, celebración que tuvo lugar mientras miles de familias en la costa Sur sufrían los efectos de los temblores.

Con tales despilfarros es imposible cuadrar las libretas de cheques de los municipios.

CITA MEMORABLE

“El Estado Libre Asociado significa la incertidumbre perpetua sobre cual será a la larga nuestro destino político... humillación constante para los puertorriqueños ante los hombres libres de todas partes del mundo... el indecoroso intento de un pueblo a vivir parasitariamente como una de esas enredaderas que chupan la savia de los árboles robustos.” —Miguel Angel García Méndez, discurso, 16 agosto 1962.