LO QUE DIJO CLINTON

El expresidente Bill Clinton dijo más de lo que se lee en los textos. Se ha dicho que ‘para un buen entendedor, pocas palabras bastan.’

Este pasado lunes afirmó que se debe tratar a Puerto Rico como a cualquier otra parte de Estados Unidos y que, su visita y sus gestiones de ayuda a la Isla, tanto aquí como en otras partes de la nación, van encaminadas a trasmitir una imagen distinta de Puerto Rico, es decir, un mensaje de que la Isla es parte importante de lo que ha sido Estados Unidos en los últimos dos siglos.

Clinton visita la isla esta semana para conocer de primera mano proyectos de recuperación puestos en marcha tras los huracanes de septiembre de 2017. Dijo que está a favor de que Puerto Rico reciba un trato equitativo en cuanto a la llegada de fondos federales.

Respecto a la designación por parte del presidente Donald Trump de Peter Brown como coordinar federal en Puerto Rico, señaló que es responsabilidad de Washington corroborar que el dinero se invierta correctamente y de forma transparente.

Este miércoles pasado se unió en esta gira su esposa, la exsecretaria de Estado y excandidata presidencial Hillary Clinton.

DELITOS DE MILLONES

Las diversas actividades delictivas que se cometen diariamente dejan bienes valiosos al gobierno que los recupera cuando identifica y detiene a los delincuentes.

Tales bienes incluyen automóviles, prendas de mucho valor, botes lujosos y dinero en efectivo. Estos son parte de los bienes de valor que recupera el Gobierno, producto de las actividades criminales que son desarticuladas por la Policía.

Al final, las actividades delictivas dejan millones de dólares anualmente al gobierno que los vende en subastas públicas a través de la Junta de Confiscaciones, adscrita al Departamento de Justicia.

Desde el 2016 a diciembre del año pasado, el gobierno de Puerto Rico ha obtenido $9,204,508 de propiedades confiscadas en intervenciones de agencias de seguridad o fiscalizadoras como el Negociado de la Policía, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) o el Departamento de Hacienda.

Aproximadamente $2,819,789 provienen de dinero confiscado, y el resto de los bienes muebles vendidos al mejor postor en subastas organizadas por la Junta de Confiscaciones.

El objetivo realmente de este proceso no es sacarle dinero a estos bienes, aseguró la secretaria de Justicia, Dennise N. Longo Quiñones. “Los bienes que son confiscados han sido usados para la comisión de un delito… debe ser sancionado”, dijo.

FRAUDE EN EL GOBIERNO

La Unidad de Fraudes de la División de Robos a Bancos, con apoyo de agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), ocuparon equipo electrónico en las oficinas del Sistema de Retiro en el Centro Gubernamental de Minillas con motivo de la investigación al alegado fraude millonario que enfrentó el gobierno recientemente.

La semana pasada trascendió que la Compañía de Turismo, la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Compañía de Comercio y Exportación, además de la Compañía de Fomento Industrial, habían sufrido de fraude cibernético relacionado al dinero destinado a las pensiones de los jubilados, por más de $4 millones.

La información, hasta el momento, ha sido imprecisa, lo que las autoridades adjudican a que están en medio de la investigación.

En un país azotado por la quiebra, dos potentes huracanes y varios terremotos destructivos, esa clase de delito constituye lo que regularmente se llama “pecado terrible.”

MAS RENUNCIAS

Desde esta semana, el gobierno contará con dos funcionarios menos.

Se va el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Ing. Elí Díaz Atienza, quien también dimitió como representante del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal.

También, el alcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez, confirmó que dejaría su cargo a partir de este miércoles, 19 de febrero. Meléndez, que estuvo más de tres décadas al frente del Pueblo de los Cariduros, aludió a problemas de salud y a querer pasar más tiempo junto a su familia.

Por supuesto, apoya a su hijo, José Aníbal “Joey” Meléndez Méndez, para ser su sucesor. “A mi hijo le interesa continuar en la alcaldía. He sido sincero con él. Le he dicho que esto es duro. Es un trabajo fuerte. Pero él quiere seguir con esta tarea y yo me dedicaré mientras pueda a ayudarlo… académicamente, Joey está preparado.”

Su hijo iría a primarias contra Armando Rivera Díaz, quien de inmediato reaccionó a la dimisión del ejecutivo municipal con el siguiente mensaje en su cuenta de Facebook: “La única forma de que el hijo del alcalde sea el alcalde de Fajardo era que él renunciara en el año electoral, ya que él controla el Comité Municipal y sus delegados.”