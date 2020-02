Desde Mi Garita

Lcdo. Neftalí Fuster González

ELA vs IGUALDAD

A estas alturas del siglo 21 todavía hay políticos que insisten en que el Estado Libre Asociado es lo mejor para los puertorriqueños. En esa propaganda llevan más de seis décadas.

El problema para esos políticos es que sus teorías se estrellan contra la realidad. Dos compañías tecnológicas locales realizaron un estudio sobre las tendencias de consumo de los puertorriqueños que residen en los Estados —(El Nuevo Día, 23 enero 2020).

El estudio, titulado The Bridge: Understanding Puerto Ricans Living in the States, es revelador sobre el ELA. De un total de nueve millones de puertorriqueños, unos 5.6 millones — la gran mayoría— escogieron residir en la nación americana.

Los que están allá ganan 2.4 veces más que el promedio de ingreso en el ELA. Además, tienen tasas de natalidad más altas y mayor participación laboral. En otras palabras, que los que escogieron vivir en la Estadidad han progresado mucho más que los estamos en este territorio. Además, pueden votar por nuestro Presidente y participar plenamente de la vida democrática nacional.

Lo lamentable es que la mayoría de los puertorriqueños hayan tenido que abandonar su isla para disfrutar los beneficios y asumir sus responsabilidades en la Estadidad, precisamente lo que tendríamos aquí si fuésemos el Estado 51.

NERVOUS NANCY

Así es que el presidente Trump se refiere a la Speaker Nancy Pelosi, quien logró que la mayoría de su Partido Demócrata en la Cámara de Representantes aprobara dos cargos para residenciar al Primer Ejecutivo.

Según la periodista Molly Ball, de la revista Time (20 enero 2020), esa maniobra ha cohesionado la base de respaldo hacia el Presidente y ha promovido el recaudo de fondos para su campaña.

La revista Time, baluarte de abierto apoyo hacia el Partido Demócrata, informó que como trasfondo al drama del residenciamiento, la campaña de Trump en los últimos tres meses de 2019 recaudó $46 millones, que es más que lo recibido por cualquier aspirante demócrata. Durante las 72 horas después que la señora Pelosi anunció el residenciamiento, la campaña de Trump recibió $15 millones en donaciones pequeñas.

Con frecuencia, la obsesión, el odio y la pasión le nublan el entendimiento a ciertos políticos. Así le ha ocurrido a la señora Pelosi, quien luego de ser derrotada en su afán por el residenciamiento, tuvo la osadía de romper, en presencia de todos, su copia del mensaje sobre el Estado de la Unión que ofreció el Presidente en el hemiciclo de la Cámara de Representantes.

En ese momento la nación entera percibió la condición de caballero en el Presidente, pero no pudo ver a una dama en Nervous-Nancy. Ya lo dijo William Shakespeare en su obra Hamlet: " The lady doth protest too much, methinks."

ALERTA

Algo malo tiene el propuesto acuerdo para una alianza público-privada con Global Port Holdings, cuando las líneas de cruceros que llegan al puerto de San Juan se oponen. Ese acuerdo produce sospechas ante el secreteo en esas negociaciones. Lacerar y destruir la industria del turismo de cruceros para conceder ventajas indebidas y hasta abusivas a unos colmillús le hace muchísimo daño a Puerto Rico.

La nota más positiva en la economía de Puerto Rico lo es el turismo. Como pueblo debemos estar en alerta y proteger esa actividad, por encima de las veleidades partidistas del momento.

DE AQUÍ

El domingo 16 de febrero los congresistas demócratas Steny Hoyer, Alexandria Ocasio-Cortez, Nydia Velázquez y Carolyn Maloney vinieron a pasear y politiquear. Pretendían que la gobernadora Wanda Vázquez dejara lo que estaba haciendo, incluso compromisos familiares, para que les rindiera pleitesía.

De ese grupo, el único que ha hecho algo por Puerto Rico es Steny Hoyer. Los demás nos miran por encima del hombro, y no les indigna la colonia. Ellos no nos representan. Los que sí nos pueden representar son los dos senadores que elijamos aquí. También nos pueden representar los congresistas por San Juan, Bayamón, Arecibo, Ponce y Carolina. Para mejor representación, podríamos votar por los delegados al Colegio Electoral, que son los que escogen a nuestro Presidente.

Pero a eso, a nuestros derechos políticos, se opone la colonialista Nydia Velázquez, que discrimina contra los puertorriqueños. Para ella no tenemos derecho a la igualdad.

CITA MEMORABLE

“Y la respuesta es, aunque nos duela y no nos guste escucharlo, porque somos un país corrupto que utiliza dinero del bolsillo de otro para subvencionar su latrocinio y fingir una falsa lealtad a una nación por la que no siente ningún apego emocional, salvo hacia su dinero.” —Carlos R. Urdaneta, en el diarioi El Nuevo Día, 2 enero 2020.