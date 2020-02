Golfista cumple sueño de bayamonesa

El golfista puertorriqueño Rafa Campos satisfizo el sueño de una admiradora residente en Bayamón, al proveerle transportación para que asistiera al evento y lo conociera personalmente durante el tercer día del torneo Puerto Rico Open, en el campo del Grand Reserve Country Club, en Río Grande.

Liliana Vega no se detuvo en su empeño a pesar de una falla en su auto que por poco le impide disfrutar del torneo y conocer al astro golfista puertorriqueño. Escribió en sus redes sociales que, por primera vez en muchos años, no le iba a ser posible asistir al torneo por no tener auto. Su situación llamó la atención de Uber, que le ofreció —gratuitamente y a través de una promoción— la opción de movilidad para ir y volver al torneo en un viaje usando la aplicación.

Como sorpresa adicional, Uber también coordinó, junto al Puerto Rico Open, para que conociera a Rafa Campos, uno de los principales golfistas puertorriqueños actualmente activo y jugador de categoría mundial.

“En el Puerto Rico Open tenemos dos objetivos importantes, promover a Puerto Rico como destino y hacer el bien por nuestra comunidad. Por eso nos da gusto haber podido colaborar con Uber para lograr el deseo de una fanática de llegar hasta aquí, conocer a nuestro Rafa Campos, y disfrutar del mejor golf del mundo desde Río Grande. Estamos sumamente agradecidos de todos los que pusieron de su parte para lograrlo”, añadió Pedro Zorrilla, director del Puerto Rico Open.

En este importante torneo, el noruego Viktor Hovland, se coronó nuevo campeón del torneo de golf Puerto Rico Open. El jugador de 22 años, que con esta victoria obtuvo su primer título del Tour de la PGA, finalizó el torneo con 268 golpes, 20 bajo par.