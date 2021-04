Regresan las pequeñas ligas de béisbol

BAYAMON — Tras un año de total inactividad, el viernes pasado volvió a celebrarse el torneo de béisbol de la Little League, en el Parque Deportivo de Rexville, uno de varios que se celebraron alrededor de la isla que ha reanudado la actividad competitiva desde marzo pasado.

La región de Bayamón consta de cuatro ligas locales y abrió la acción con dos partidos en la categoría de 11-12 años en el parque de Rexville, con los locales Hawks recibiendo a los Tigers de Toa Baja a primera hora.

Finalmente, los locales Hawks obtuvieron la victoria 14-2 en tres entradas y media sobre los Tigers, en medio de aplausos y vítores de familiares, visitantes y oficiales deportivos.

“Cuando comenzaron a permitir las prácticas con ocho jugadores en el ‘infield’ y ocho en el ‘outfield’, para ellos en el béisbol como que todo empezó a volver a la normalidad. Eso fue como en enero. No hace mucho. Pero llegó un momento en que decíamos ‘vamos al parque a practicar’, y ellos decían ‘¡otra vez!’”, dijo sobre el desánimo de los niños, el dirigente de los Hawks de Rexville, Félix Maldonado, cuyo hijo Derek Maldonado juega como intermedista.

Tras ese largo receso, los bayamoneses demostraron estar más que listos y ansiosos por jugar y así lo demostraron al exhibir una excelente ofensiva.

Uno de los asistentes, Edmin Torres, padre del pitcher del mismo nombre, dijo que la actitud de los niños ha sido distinta a la de sus progenitores.

“Ellos no piensan que existe un virus. Siguen las instrucciones de nosotros, pero a ellos les encanta jugar.” Admitió, incluso, que pensaba que el partido se iba a suspender por la lluvia del viernes y así se lo hizo saber a su hijo en la mañana antes de salir del hogar. Pero ‘Junior’ no se conformó.

Relata Torres, citado por El Nuevo Día: “Él me levantó a mí. Porque como llovió [el día anterior], yo tenía duda de que hubiese juego. Le dije (el viernes), ‘papi, creo que no hay juego mañana’. Pero él comoquiera se levantó y me dijo, ‘chequea tu celular a ver si te han escrito’. El juego empezaba a las 10:00 a.m., y a las 8:00 ya él estaba vestido”, dijo Torres.

El juego en Rexville fue solo uno de los 15 estadios entre el área Norte y la Zona Metropolitana que se activaron con un impacto de 35 a 40 equipos.