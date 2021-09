Alcalde da ultimátum a Luma

CIALES — Muy inconforme se expresó el alcalde de este pueblo, Alexander Burgos Otero con los apagones de luz prolongados en distintas comunidades.

Dijo que en días recientes su municipio “ha sufrido más allá de los famosos relevos de carga, ya que tiene sectores y barrios con tres y cuatro días sin el servicio tan necesario.”

La ciudadanía está indignada ante la situación por la pobre comunicación con la privatizadora contratada por el Gobierno y advirtió que podría acudir a los tribunales de ser necesario en los próximos días.

«Estoy más que disgustado con la situación de la falta de servicio de energía eléctrica en Ciales. Tengo una población de centenares de personas que necesitan la electricidad, muchas de ellas encamadas de la tercera edad que pierden su compra de alimentos y comercios que quizás no tienen la infraestructura necesaria para que no se dañe su mercancía. No obstante, hemos sido pacientes, pero la tolerancia llegó a su fin. Cómo es posible que yo, como alcalde, hago las gestiones para tratar de resolver la situación de mi pueblo y la respuesta que recibimos es una deficiencia en las labores por parte de esta compañía privada. De no resolver este problema en las próximas 48 horas, estaré dialogando con mi equipo legal para resolver este asunto en los tribunales,” sentenció Burgos Otero.