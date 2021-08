Apagones programados son para justificar privatización de las plantas generatrices, asegura Ángel Rafael Figueroa Jaramillo

SAN JUAN (CyberNews) – El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Rafael Figueroa Jaramillo aseguró el martes, que los apagones y relevos de cargas anunciados por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para esta semana son “una confabulación entre LUMA Energy, los altos intereses en la AEE y el gobierno de Pedro Pierluisi para crear una crisis y justificar la privatización de las plantas generatrices”.

“Lo que hemos estado viendo con los apagones desde el fin de semana, y que se prevé continúen, está totalmente orquestado. Dejan al país sin luz con tal de justificar la privatización de las plantas generatrices. Esto es un huracán creado por la ineptitud de los mismos que llevaron la Autoridad al estado al que se encuentra hoy. Han creado una crisis, todo es parte de una estrategia donde no asignan el presupuesto, no dan mantenimiento, no tienen inventario accesible para reparar averías de emergencia con el objetivo de tener la excusa perfecta para venderlas”, señaló Figueroa Jaramillo en comunicación escrita.

Figueroa Jaramillo insistió que el gobierno de Pedro Pierluisi “está apostando al cansancio del pueblo” por los constantes apagones parra abrir paso a la privatización de la generación eléctrica.

“Si se fijan es algo sumamente coordinado. Antes la culpa de los apagones era transmisión y distribución. Insistieron tanto en eso y terminaron pagándole millones de dólares a LUMA Energy disque para resolver el asunto y hemos visto que ha sido todo lo contrario. Desde que LUMA está los apagones han aumentado sustancialmente. A raíz de la incompetencia de LUMA Energy, el discurso cambió y ahora los apagones son por problemas en la generación. Siguen orquestando la excusa perfecta para justificar dejarnos sin compañía eléctrica”, añadió.

El líder sindical señaló que el tiempo de respuesta a las averías por parte de LUMA Energy también ha aumentado pues los empleados capacitados y con el conocimiento para trabajarla se encuentra desplazado en diferentes agencias de gobierno, donde ha trascendido públicamente no cuentan con equipos ni tienen tareas asignadas.

“El personal capacitado para responder rápidamente a estos eventos lo tienen sin equipos, sin tareas y esperando que los manden a servir. Los muchachos van a trabajar donde quiera que estén, su vocación de servicio es esa, pero insistimos en que Puerto Rico los necesita reparando averías y evitando los apagones que LUMA Energy no atiende porque ha demostrado lo que ya sabíamos, que no tienen la capacidad para operar nuestro sistema eléctrico”, sentenció.

Figueroa Jaramillo condenó, además, las condiciones “inhumanas e inaceptables” en las que laboran empleados públicos de distintas agencias que han salido a la luz a raíz de la movilidad de 2,989 empelados de la Autoridad de Energía Eléctrica a 74 instrumentalidades del gobierno.

“La movilidad de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica destapó una caja de Pandora que expone las condiciones en las que laboran los servidores públicos de nuestro país. Estas condiciones son inaceptables y seguiremos denunciándolas, ningún empleado tiene que trabajar en condiciones insalubres y sin equipos de seguridad”, puntualizó.