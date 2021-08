Bajo un acuerdo de $900 millones Triple-S se fusiona con GuideWell

SAN JUAN (CyberNews) – La empresa de soluciones en el campo de la salud y compañía matriz de Blue Cross and Blue Shield of Florida, Inc., GuideWell Mutual Holding Corporation (“GuideWell”), anunció hoy, martes, que adquirirá a Triple-S Management Corporation (“Triple-S Management”) (NYSE: GTS), tras un acuerdo que alcanza los 900 millones de dólares.

Con el millonario acuerdo, aprobado por las respectivas juntas de directores, las empresas “buscan transformar las experiencias de los servicios de salud de sus asegurados” en Florida y en Puerto Rico. Una vez completada la transacción, Triple-S Management se convertirá en subsidiaria de GuideWell y continuará operando bajo la marca Triple-S Management.

Según lo dio a conocer hoy la empresa GuideWell mediante declaraciones escritas, con los términos del acuerdo definitivo, la aseguradora adquirirá todas las acciones comunes en circulación de Triple-S Management por un precio de $36.00 por acción en efectivo, lo cual representa una prima de aproximadamente 49% sobre el precio ponderado de la acción en un promedio de 90 días.

GuideWell es una sociedad mutualista sin fines de lucro y es la compañía matriz de una familia de compañías innovadoras, entre ellas Florida Blue, que se enfocan en transformar la industria de salud. En total, las compañías GuideWell sirven a más de 45 millones de personas en 45 estados. Florida Blue es la compañía de seguros de salud más antigua y grande de Florida y sirve con orgullo a más de cinco millones de asegurados en todos los 67 condados del estado.

Por su parte, Triple-S Management sirve a más de un millón de consumidores en Puerto Rico, con una posición sólida en Medicare Advantage, una posición de liderato en Medicaid en Puerto Rico y en los segmentos comerciales y una base establecida con oportunidades significativas en otras líneas de negocio, como son los seguros de vida y de propiedad y contingencia.

“La transacción expande las operaciones principales de seguros de GuideWell y posiciona a Florida Blue y Triple-S Management para experimentar un marcado crecimiento y generar un valor significativo para los clientes y las comunidades a las cuales servimos. Florida Blue y Triple-S Management son ambos reconocidos por la alta calidad y asequibilidad de sus servicios de salud y por acciones que están profundamente arraigadas en apoyar el bienestar de la comunidad. Ante una mejoría en el panorama para Puerto Rico y el rápido crecimiento que experimenta Florida, sobre todo en su población hispana –en especial puertorriqueña–, este es el siguiente paso natural”, dijo Pat Geraghty, presidente y principal oficial ejecutivo de GuideWell y Florida Blue.

“Al unir nuestros equipos, tan enfocados en sus misiones y en servir sus respectivas comunidades, se produce un gran resultado para nuestras compañías, al igual que para Puerto Rico y Florida y nuestros accionistas. Hace mucho que admiramos el trato altamente localizado que ofrece Florida Blue al proveer servicios de salud. Compartimos el respeto que demuestran hacia el contexto único de cada comunidad a la cual sirven. Al unirnos a una organización sólida que comparte nuestra misión y visión, nos posicionamos sólidamente para alcanzar las metas estratégicas, expandir acceso y mejorar los resultados de los servicios de salud para todos nuestros asegurados. Esta transacción también claramente atiende los mejores intereses de nuestros accionistas, dado la alineación estratégica, la oferta de una prima significativa sobre el precio de la acción y el aumento en liquidez que ofrece la entidad combinada”, dijo Roberto García-Rodríguez, presidente y principal oficial ejecutivo de Triple-S Management.