Chocan Pierluisi y Jenniffer

El gobernador Pedro Pierluisi dijo que la información vertida por la comisionada residente Jennifer González Colón sobre la supuesta inacción de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para fondos de FEMA “no es correcta.”

“Aparentemente no le dieron la información correcta a la comisionada residente”, dijo Pierluisi en conferencia de prensa.

Con esta declaración el gobernador buscó desmentir que la AEE no haya hecho gestiones para que la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) comience a desembolsar los más de $9,000 millones asignados para su reconstrucción.

No obstante, esa fue una de las denuncias hechas por la comisionada González en una conferencia de prensa el lunes, cuando se reunió con personal de FEMA, el Negociado de Energía y LUMA —menos la AEE— para discutir el propuesto aumento en la tarifa de la luz.

“Por lo que vi en los medios, porque yo no estuve en esa reunión, aparentemente no le dieron la información correcta a la comisionada residente porque eso es incorrecto,” subrayó el primer ejecutivo.

Según Pierluisi, el Negociado de Energía ha aprobado 107 proyectos sometidos por la AEE y LUMA para la utilización de $4,400 millones de los sobre $9,000 millones autorizados.

Sostuvo que, de esos 107 proyectos, ya 74 han sido sometidos ante FEMA y se puede constatar en el FEMA Grants Portal.

“Son 74 proyectos sometidos ante la consideración de FEMA que conllevan una inversión de $1,900 millones de los fondos disponibles”, dijo el gobernador.

‘HAN UTILIZADO CERO’

González Colón condenó la “desafortunada” ausencia de la Autoridad de Energía Eléctrica a una reunión en pasado lunes 20 en conjunto con la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) para actualizar el estatus de los procedimientos para el desembolso y uso de fondos federales para reparar las plantas generatrices, a cuatro años del paso de los huracanes Irma y María.

“Se le pidió a la Autoridad de Energía Eléctrica entregar su información; esa fecha venció en agosto 30 y todavía no han sometido su información. Así que eso habla de cuán poco comprometido pudiera estar la Autoridad de Energía Eléctrica en hacer que las cosas pasen. Yo creo que todos están de acuerdo en que esta reunión era necesaria. Esto me ayuda a mí de cara a la vista del 6 de octubre a saber en dónde estamos. El componente privado está funcionando a capacidad. Es desafortunado que Energía Eléctrica no haya llegado, aunque los citamos y confirmaron su participación”, dijo González Colón en la conferencia de prensa.

“Yo creo que hay bastantes planes para mejorar. Lo que a mí me preocupa es que de los $9,600 millones asignados se ha utilizado cero al día de hoy,” enfatizó la comisionada.