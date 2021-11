Coalición Provida se opone a la vacunación compulsoria de menores para ir a la escuela

SAN JUAN (CyberNews)- El presidente de la Coalición Provida y Familia, Mario Rosario Maisonet exigió el lunes al gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia que ofrezca clases presenciales para los niños cuyos padres decidan no vacunarlos.

“La Coalición defiende la libertad fundamental y el derecho natural humano de los padres como los primeros con autoridad exclusiva en la crianza, educación y cuidado de los hijos. Destacando que en Puerto Rico el derecho a la educación goza de un rango constitucional, la Coalición hace un llamado al gobernador Pedro Pierluisi, para que enmiende su acción y ejerza la equidad que él hace promulgar tanto como el respeto y la no discriminación en este asunto particular. La Coalición llama al estado a garantizar el derecho constitucional a la educación y en su modalidad presencial en igualdad de condiciones para todos los estudiantes”, dijo Rosario Maisonet en declaraciones escritas.

“El rol de la Coalición no es fomentar y/o promover una acción sobre otra, entiéndase vacunar o no vacunar. Sólo los padres tienen el derecho a decidir el curso de acción médica sobre los menores. La decisión de todo aspecto médico recae sobre los padres, en este caso a vacunarlos o no. Son los padres, basados en su libertad de conciencia y un análisis ponderado acudiendo a los profesionales de la salud de su confianza, los llamados a ejercer su criterio en la circunstancia particular de su propio hijo”, añadió.

“La Coalición es consistente con el postulado de que: Los hijos no son del estado. Los miembros de la Coalición están unidos en que cada ciudadano tenga igual libertad para decidir e igualdad de oportunidades en la salud, la educación y la seguridad para sí y para sus hijos. Los miembros de la Coalición están unidos en que, si la obligatoriedad del estado obstaculiza la libertad de conciencia o religiosa conllevando además la negación del pan de la enseñanza en su modalidad presencial, es un precedente muy delicado potencialmente peligroso que menoscaba el preciado balance democrático”, sostuvo.

El gobernador Pierluisi Urrutia ha puesto como requisito para que ir a la escuela de manera presencial que los menores de 5 a 17 años, así como el personal docente y no docente de las escuelas estén vacunados contra el COVID-19.