Comisionados electorales exigen a Justicia que entregue informe de la investigación realizada contra el exgobernador Ricardo Rosselló por voto ausente

SAN JUAN (CyberNews) – Los comisionados electorales de todos los partidos políticos inscritos, exigieron hoy, jueves, al Departamento de Justicia que entregue el informe sobre la investigación realizada contra exgobernador Ricardo Rosselló y su esposa Beatriz Areizaga García por el voto ausente en la elección especial para escoger los cabilderos por la estadidad.

“El pasado jueves, 2 de septiembre, en conferencia de prensa el Departamento de Justicia informó al país, que la decisión de no radicar cargos criminales contra el matrimonio Rosselló-Areizaga se debió, supuestamente, a que la (Comisión Estatal de Elecciones) CEE no respondió requerimientos de entrega de información y que ciertos documentos suministrados estaban borrosos. Esta aseveración carece de veracidad por lo que esas expresiones laceran innecesaria e injustamente la credibilidad de este organismo por lo que exigimos que entreguen el informe de referencia para examinar los fundamentos de una expresión de esa envergadura que no se ajustan a la realidad”, expresó Ramón A. Torres Cruz, comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD).

Torres Cruz, sostuvo que este caso pone sobre la mesa la necesidad de revisar profundamente el Código Electoral no solo en el tema del voto ausente y el voto por correo sino también sobre la elección de ciudadanos bajo la modalidad de nominación directa o write in.

“El propio gobernador Pedro Pierluisi se ha expresado en favor de realizar enmiendas al Código Electoral con el propósito de evitar que se repitan situaciones como esta. Para lograr ese objetivo, es de suma importancia obtener y evaluar el contenido de dicho informe ya que, en el mismo, aparentan concluir que hubo deficiencias en el manejo de documentos y en los procesos electorales. Nuestra responsabilidad es conocer la veracidad de esas expresiones y su efecto sobre la legitimidad del Código Electoral vigente” dijo finalmente el Comisionado del PPD.