Congresista Grijalva urge a FEMA usar fondos federales para energía renovable en techos

SAN JUAN (CyberNews) – Las organizaciones que componen la Alianza Energía Renovable Ahora (AERA) acogieron el jueves positivamente la carta que hace unos días enviara a FEMA el Congresista Raúl Grijalva, presidente de la Comisión de Recursos Naturales del Congreso de los Estados Unidos, urgiendo que los fondos de 9.4 mil millones de dólares asignados para el sistema eléctrico se utilicen en fuentes de energía renovable como solar en techos con sistemas de baterías.

La misiva enviada el pasado 25 de octubre a la Administradora de FEMA, Deanne Criswell, comienza describiendo la crisis energética de Puerto Rico y los aumentos en la tarifa de la electricidad por la dependencia en combustibles fósiles, además de la insistencia de LUMA Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de reconstruir la red eléctrica centralizada, vulnerable a huracanes, y desarrollando nuevos plantas de gas metano, dilatando el proceso hacia el uso de fuentes de energía renovable en detrimento de las comunidades en la isla.

Timmy Boyle, portavoz de la Alianza Comunitaria y Ambiental del Sur Este (ACASE), comentó que los fondos de FEMA pueden proveer acceso universal de estos sistemas solares para familias de bajos y medianos recursos, que en estos momentos no pueden costear un equipo a una compañía privada.

“Los sistemas solares en techos reducirían la brecha de desigualdad entre los hogares de alto y bajo ingreso en el archipiélago. Además, Grijalva cita en su carta el estudio realizado por las organizaciones Cambio y el Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), publicado en marzo del 2021, en el cual se concluye que es posible alcanzar el 75% de energía renovable distribuida en 15 años para todos los hogares en Puerto Rico. La posibilidad de que esto pueda implementarse en la isla es real con la asignación de estos fondos de FEMA”, aseveró Boyle en declaraciones escritas.

De acuerdo con la licenciada Ruth Santiago, miembro del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca, la Comisión de Recursos Naturales del Congreso ha estado muy pendiente de los asuntos energéticos en la isla.

“Hace poco, la Comisión celebró vistas públicas en el Congreso Federal para investigar el contrato de LUMA y los fondos asignados por FEMA para el sistema eléctrico. Por eso Grijalva señala que, a pesar de la Ley de Política Pública Energética del 2019 para alcanzar en el 2050 el 100 por ciento de energía renovable, y de los objetivos del presidente Biden para promover el uso de energías limpias y justicia ambiental para las comunidades, el Plan de Infraestructura de la AEE a 10 años no se alinea a estas políticas”, aseguró Santiago.

La líder ambientalista Myrna Conty, portavoz de AERA, añadió que “LUMA y la AEE promueven el detrimento de las comunidades más impactadas por la contaminación de las plantas fósiles e insisten en continuar con el uso de estos combustibles, con la red centralizada y desarrollando nuevas plantas de gas metano, mal llamado natural, en Puerto Rico”.

Conty explicó que actualmente en Puerto Rico solo el 3% de la energía generada proviene de fuentes renovables. Por eso el Congresista Grijalva urge a FEMA a que contribuya en un nuevo futuro energético para Puerto Rico, asegurándose que se utilicen los fondos en energía solar en techos con sistemas de almacenamiento, para que ya en el 2025 se facilite la generación de estas fuentes en un 40 por ciento y para el 2050 en un 100 por ciento.

Adriana González, portavoz del Sierra Club de Puerto Rico, señaló que “esta carta es un esfuerzo por el bienestar de nuestro presente y futuro energético. El uso de la energía solar en techos con baterías protege nuestros terrenos agrícolas. Las fincas solares amenazan la seguridad alimentaria en nuestro país”.