Curiosidades Algo Más. Sindrome de Down

El síndrome de Down lleva el apellido del Dr. John Langdon Down, un médico británico que fue el primero en clasificar la condición en el año 1866.

John Langdon Down comenzó su carrera como médico jefe de Earlswood, una institución para personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo. Antes de Earlswood, el Dr. John Down no tenía experiencia en el cuidado de personas con este tipo de discapacidades. Pero algo en ellos le interesó. Vio su valor y su humanidad en una época en la que otros no la veían. Realmente disfrutaba estar cerca de ellos, y se enfureció por la forma en que eran tratados. El castigo corporal era común, había poca higiene, altas tasas de mortalidad y nada agradable o que valiera la pena hacer por los pacientes. John Langdon Down insistió en el cambio. Contrató a todo el personal nuevo, exigió cuidados e higiene adecuados, prohibió el castigo y ofreció manualidades y pasatiempos a sus pacientes. Tomó hermosos retratos de sus pacientes, vistiéndolos con sus mejores vestidos y trajes y posándolos de manera halagadora. Usó esta colección de retratos de más de 200 fotos para respaldar su descripción clínica del síndrome de Down, señalando las características físicas que notó, así como las otras observaciones clínicas que hizo.

En 1868, compró una gran mansión blanca como hogar para personas con síndrome de Down, en lugar de una «institución». Se aseguró de que la mansión cumpliera con los más altos estándares de comodidad e higiene. Todas las personas que fueron llevadas a la mansión recibieron educación privada. Se les enseñó a montar a caballo, jardinería y manualidades. Se proporcionaron salidas creativas y él hizo construir un pequeño teatro como una adición a la mansión. Esta mansión se llamaba Normansfield y todavía existe hoy en el Reino Unido. Ahora, se llama The Langdon Down Centre y Normansfield Theatre.

Entonces, «Down» no tiene nada que ver con los retrasos, la disposición o el pronóstico del síndrome. Solo lleva el nombre de una persona realmente admirable.

Estas son algunas fotos de la colección del Dr. John Down. Hermosas en aquellos tiempos y hermosas ahora.

Octubre es el mes de la concientización sobre el síndrome de Down.

Fuente : https://www.facebook.com/NDSCenespanol/