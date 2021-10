DACO pide explicaciones a gasolineras que no bajaron sus precios cuando el petróleo estuvo barato

SAN JUAN (CyberNews) – El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) ordenó el miércoles a Sol de Puerto Rico, Total, Puma, Peerless y Best Petroleum, acreditar por qué ciertos períodos de baja en precios en el mercado de referencia no se reflejaron en los precios en que vendieron el combustible a nivel local.

El funcionario detalló en declaraciones escritas que “el monitoreo nos permite contrastar la información de precios que someten los importadores de gasolina con aquella del mercado de referencia. Si bien, al momento, no está en vigor una congelación de precios, esto es algo que hacemos todos los meses, precisamente para evaluar si procede algún tipo de intervención”.

Rivera precisó que “como parte del monitoreo de octubre, identificamos que, en septiembre, los precios en Puerto Rico subieron en respuesta al comportamiento del mercado de referencia. No obstante, cuando los precios bajaron, la reducción no se reflejó a nivel local. En lo que va del año es la primera vez que nos encontramos con esta situación; y, precisamente por ello, tomamos acción inmediata, para asegurar que algo así no se repita”.

Las cinco empresas importadoras de gasolina tienen hasta el mediodía del lunes 18 de octubre, para cumplir con el requerimiento, el cual “surge como resultado de un hallazgo preocupante, identificado como parte del monitoreo mensual que realiza la División de Estudios Económicos del DACO”, según explicó el secretario, Edan Rivera Rodríguez.

El requerimiento cursado el día de hoy por la División de Asuntos Económicos del DACO ordena a las cinco empresas importadoras de gasolina justificar por qué, pese a que el mercado de referencia sufrió una baja importante los primeros días de septiembre, el precio de venta en Puerto Rico no se adaptó a dicha realidad, y se mantuvo inalterado hasta la siguiente alza.

“Somos conscientes de que los precios a nivel local están sujetos a las fluctuaciones del mercado de referencia. Pero no puede ser que, de momento, se pretenda que esas fluctuaciones se reflejen solo en el alza; ignorando las bajas. Estamos hablando de un producto de primera necesidad; y, por ello, seguiremos activos, velando porque no se dé ningún tipo de irregularidad”, enfatizó Rivera.

El secretario se expresó confiado en que la pronta intervención con la anomalía identificada impida que la misma se repita. “Vamos a estar pendientes de la evidencia que remitan las empresas con las que estamos interviniendo, y evaluaremos si procede otro tipo de acción en protección al consumidor. Confiamos contar con la colaboración de la industria para atender al asunto de forma responsable”, concluyó.