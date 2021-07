DESDE MI GARITA

Lcdo. Neftalí Fuster González

INGLES Y EXITO ECONOMICO

El dominio del idioma inglés es un recurso económico esencial para los negocios. Esa es la conclusión de varios economistas, y de un estudio realizado por la Asociación de Economistas. —(Ileanexis Vera Rosado, en “Vinculan el inglés al éxito económico”, El Vocero, 15 julio 2021, página 20).

Alba Brugueras Fabre, presidenta de los economistas, hizo una tesis doctoral, titulada “La relación entre el dominio del inglés y la inversión extranjera directa: Un análisis econométrico.” En ese estudio se concluye que el dominio del inglés es un factor determinante en la entrada de inversión extranjera directa. Esto aumenta la inversión extranjera en Puerto Rico en un 20 por ciento en comparación con otras jurisdicciones. De ahí que el aumento del nivel de dominio del idioma inglés también irá aumentando la inversión directa.

La encuesta de la comunidad de Puerto Rico del Negociado del Censo (2019) reveló que el 67 por ciento de los puertorriqueños no posee un amplio dominio del inglés.

Según Brugueras, se ha tratado de implementar por años la enseñanza del inglés como segundo idioma en las escuelas públicas, pero no se han revisado las guías de enseñanza desde 1940.

Esto ocurre a pesar de que el inglés se ha reconocido como un factor determinante para lograr atraer buena inversión que redunde en el desarrollo económico.

La Presidenta de la Asociación de Economistas señaló: “Se trata de lograr atraer el desarrollo de manufactura, crear innovaciones, incrementar la investigación y el desarrollo en la Isla.” Concuerda en que aspirar a un mejor dominio del inglés es necesario para aumentar la inversión extranjera que tanto necesitamos en Puerto Rico.

Otro economista, José Caraballo Cueto, ha concluido que el inglés es el idioma de los negocios. Según manifestó, las “negociaciones y el sentarse en una mesa a cerrar un negocio se hace en inglés. Los productos se trafican en inglés. Ya hoy, en muchos países donde hay una gran inversión extranjera se habla inglés.”

Por su parte, el economista José J. Villamil entiende que el tema del inglés es uno que se tiene que abordar y fortalecer.

Otros estudios, en el pasado, han llegado a igual conclusión. Pero se siguen haciendo estudios, se sigue llegando a conclusiones, y todavía la mayoría de nuestros jóvenes llega a cuarto año, y a un grado universitario, sin que sepan el idioma inglés. Y eso, como pueblo, nos debe abochornar.

ANTI-CONSTITUCION

Es irónico que, siendo el Partido Popular Democrático el que promulgó la Constitución del Estado Libre Asociado, sea esa colectividad la que más haga por devaluarla.

Fue el PPD el que, apenas transcurridos nueve años de su promulgación, la enmendó para aumentar el margen prestatario. Y las consecuencias las vemos hoy, con una deuda pública sin precedentes.

Luego, en una opinión de encargo del Secretario de Justicia, se justificó el que se tomara dinero prestado, por encima de lo que permite la Constitución. A eso obedece que hoy tengamos la Junta de Control Fiscal que ahora tanto critican y rechazan.

Fue el PPD el que le restó importancia a la enseñanza del idioma inglés, a pesar de que el Preámbulo de la Constitución se establece la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano.

Fue el PPD el que estableció un sistema legislativo bicameral, pero los nuevos líderes de ese partido han intentado establecer un sistema unicameral, que es el modelo que se sigue en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Y fue el PPD el que, habiendo creado un ejecutivo democrático, pretende ahora establecer una segunda vuelta, para que sea difícil, sino imposible, que un estadista sea gobernador.

CITA MEMORABLE

“Lambert hace referencia al estudio de A.M. Padilla y K.K. Long, donde se demuestra que los niños que dominan bien el español no tienen problema alguno en dominar el inglés, o dicho de otro modo, son los que no aprenden bien la primera lengua los que tienen dificultad aprendiendo la segunda.” —DR. EDUARDO SEDA en “Réquiem para una Cultura,” Ediciones Bayoán (1980), página 337.