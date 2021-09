DESDE MI GARITA

por Neftalí Fuster González

DON CARLOS

Este sábado 4 de septiembre se cumple otro aniversario del natalicio de ese gran puertorriqueño que ha sido don Carlos Romero Barceló.

En las luchas políticas desde muy joven, dedicó su vida a su ideal, y hoy lo recordamos por su hoja de servicios, por su dedicación y por su ejemplar capacidad de lucha.

Para 1964 don Carlos empezaba en la política y el Partido Popular Democrático lucía invencible. En las elecciones celebradas ese año, todos y cada uno de sus candidatos fueron electos. Incluso en el municipio de San Lorenzo, que en 1960 había prevalecido el Partido Estadista Republicano, cayó bajo el dominio popular. El PPD obtuvo 492,000 votos, mientras que el PER recibió 284,000 sufragios. Muy atrás llegaron el Partido Independentista y el Partido Acción Cristiana.

Parecía que el PPD era invencible. Pero ese año se inició una cadena de eventos que iban a alterar la historia.

En 1965 se inició un proceso de renovación en el Partido Estadista, que comenzó con unas vistas públicas.

A ellas acudió don Carlos Romero Barceló, planteando la necesidad de unos cambios en el PER. Ya, a principios de 1967, se creó la Asociación de Estadistas Unidos, para ir al plebiscito que había convocado el PPD. Como era de esperarse, ganó el Partido Popular, pero Estadistas Unidos ganó en diez precintos. Se organizó el Partido Nuevo Progresista con don Luis A. Ferre como portaestandarte y don Carlos fue el candidato a Alcalde de San Juan.

En las elecciones de 1968 el PNP ganó y comenzó el programa de la Nueva Vida.

Pero en el 1972 volvió a ganar el PPD, pero don Carlos retuvo la alcaldía de San Juan. Fueron cuatro años muy activos, que culminaron con la elección, en 1976, de don Carlos a la gobernación y de ambas Cámaras en la Asamblea Legislativa. Se repitió el triunfo en 1980, pero sin la Legislatura. Y en 1984, por escaso margen, gana el Partido Popular llevando por segunda vez al Lcdo. Rafael Hernández Colón a la gobernación.

Además, ese año participo el Partido de Renovación Puertorriqueña, que le quitó al PNP los votos que le hacían falta para ganar.

Tras dos términos del PPD, en 1992 ganó el PNP y Don Carlos ocupó el cargo de Comisionado Residente, el cual mantuvo hasta el 2000.

Tenemos, pues, que don Carlos fue electo por dos términos para alcalde, para gobernador y para comisionado residente. Se trata de un récord sin precedentes en la historia del Partido Nuevo y de Puerto Rico.

NI UNO SOLO

Está pasando por desapercibido. Pero la verdad es que de los miles de millones que ha enviado el Tío Sam para ayudas económicas, ni un solo peso ha sido rechazado por los comunistas, independentistas y colonialistas de Puerto Rico.

Como es de suponer, los antiamericanos en esta isla han criticado todas las gestiones, ayudas y asistencia que nos envía Estados Unidos. No obstante, las multimillonarias ayudas que ahora se reciben con motivo de la pandemia no las critican ni las rechazan.

Ya es hora de que miren la verdad de frente, y acepten que esas ayudas son, además de un derecho, un beneficio para los ciudadanos americanos.

CITA MEMORABLE

“Pese a su pequeño tamaño y su limitada población, Puerto Rico tiene más del doble del per cápita de Uruguay —uno de los más altos de América Latina— y los datos de su comercio exterior son realmente impresionantes: exporta e importa algo más de veinte mil millones de dólares anuales en cada dirección. Una cifra que en América Latina sólo superan los gigantes México y Brasil… Su longevidad es la más alta del hemisferio occidental, su masa laboral descansa en la industria y los servicios, no en la agricultura, y los indicadores habituales del nivel de bienestar humano son tan altos como los europeos, como puede comprobarse en educación, sanidad o prácticas deportivas. No obstante, esa indiscutible condición de líder económico de América Latina se desploma cuando el contraste se establece con Estados Unidos.” —CARLOS ALBERTO MONTANER en “No perdamos también el Siglo XXI” (1997), página 76.