Desestimada petición de grupo de ciudadanos contra vacunación obligatoria

San Juan, (EFE News).– El juez Alfonso Martínez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan decidió este viernes que no hay lugar a la petición realizada por un grupo de más de 300 ciudadanos de que no sea obligatoria la vacunación para los funcionarios y dentro del sistema público de enseñanza. «El requisito de vacunación contra el covid-19 para los estudiantes y empleados de las instituciones educativas es una medida necesaria para lograr el interés apremiante de garantizar la educación y salud pública, mitigar los efectos nocivos de la pandemia y alcanzar finalmente una inmunidad de rebaño en el país».

También indica que no se ha aceptado la solicitud «pues los demandantes no han logrado acreditar que hubiesen sufrido un daño irreparable, ni tampoco que los daños que pudieran sufrir a partir de la vigencia de la Orden Administrativa 2021-509 sean reales, inmediatos y precisos, por lo cual las demás causas de acción incluidas en la demanda sencillamente no son justiciables”.

«Concluimos que el mandato establecido por el Estado para requerir la vacunación contra el covid-19 en nuestras escuelas y universidades –en conjunto con otras medidas de salud pública como el uso de mascarillas, lavado de manos, pruebas para los no vacunados y distanciamiento físico en aquellos escenarios susceptibles a la aglomeración de personas en espacios cerrados– constituye una medida necesaria para adelantar ese interés apremiante del Estado», agrega Martínez.

Los demandantes pedían, además, el abono de 50.000 dólares para cada demandante por la violación de derechos civiles y 20.000 por daños morales y angustias mentales sufridas, así como el pago de los abogados. EFE News

co